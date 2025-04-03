味全龍第1指名曾聖安生涯初亮相 教練團期望高

（中央社記者楊啟芳台北3日電）中職味全龍隊去年第1指名曾聖安今天一軍生涯初亮相，龍隊總教練葉君璋對他期望很高，直言僅經驗稍稍欠缺其他方面都很好；曾聖安賽前則直呼很緊張、興奮，但大家都說要平常心。

龍隊去年季中選秀第1輪選進平鎮高中畢業的外野手曾聖安，年僅19歲的他在今年官辦熱身賽表現亮眼，出賽6場、20打數，打擊率達3成。味全龍今天在天母球場與台鋼雄鷹交手的賽事，曾聖安生涯初亮相，先發打第8棒、守右外野。

龍隊總教練葉君璋表示，曾聖安的天份、態度都很好，「他對自己的工作蠻用心的，有些人可能不喜歡重量訓練，但以一個高中剛畢業的選手，他的肌肉還不錯，表示有用心在重量訓練。」葉君璋也提到，曾聖安目前缺的只有經驗，其他能力都具備，包括臂力、守備範圍、跑壘等。

曾聖安則表示，今天賽前集合時才知道自己要先發，「很興奮，今天要上場有點緊張。」曾聖安也提到，一軍初先發比自己預想的快，春訓時的想法只有把每一場比賽打好，沒想說要開季一軍，「大家跟我說平常心，不要想太多，原本有的自然就會展現出來。」

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去年進入職棒後，曾聖安指出，自己打擊各方面都有進步，不過他也說：「高中時比較沒有那麼大的壓力，打不好比較不會去在意太多，但進職棒後很多人關注，才會有一種我要更好的感覺，現在比較適應了，熱身賽的時候蠻緊張的。」

曾聖安也提到，自己想要擁有跟學長吉力吉撈．鞏冠一樣的力量，也透露有私底下請教學長，打不好的時候該怎麼調整，還有怎麼規劃訓練計畫。（編輯：龍柏安）1140403