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徐亞騏U18東岸聯盟投代表作 高中球速增逾10公里

2025/4/4 18:49（4/4 19:41 更新）
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U18東岸聯盟棒球錦標賽高雄市聯隊投手徐亞騏（前）4日對羅東高工先發5局無失分，率隊以2比0搶勝，晉級4強。中央社記者謝靜雯攝 114年4月4日
U18東岸聯盟棒球錦標賽高雄市聯隊投手徐亞騏（前）4日對羅東高工先發5局無失分，率隊以2比0搶勝，晉級4強。中央社記者謝靜雯攝 114年4月4日
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（中央社記者謝靜雯台東4日電）U18東岸聯盟棒球賽高雄市聯隊投手徐亞騏透過比賽磨練「心臟變大顆」，且身材條件極佳的他高中球速進步逾10公里，今天對羅東高工先發5局無失分投出代表作，率隊2比0搶勝晉4強。

U18東岸聯盟棒球錦標賽高雄市聯隊6強複賽與羅東高工交手，高雄市聯隊派出來自三民高中的高二投手徐亞騏先發，開賽稍微有狀況，1人出局後連續投出2次四壞保送，所幸及時回穩，製造2次滾地球出局、沒有失分。

徐亞騏表現如倒吃甘蔗、越投越穩，今天總計投5局被敲出3支安打，投出3次四壞保送、無失分，助隊晉級4強、奪下勝投。

高雄市聯隊總教練張榮勳表示，徐亞騏國中在桃園龜山打球，龜山教練是張榮勳的學生，因此介紹徐亞騏到三民打球，希望讓徐亞騏獲得更多機會，徐亞騏身材條件不錯，但因經驗少缺乏自信，從高一開始鋁棒賽事就安排他多出賽，「讓他心臟越來越大顆、一直成長。」

身高180公分的徐亞騏，剛進高中球速約125公里，目前最快球速增加至137公里、進步逾10公里；張榮勳表示，徐亞騏手長腳長條件佳，但要再吃更壯一點，球速和球質也會跟著提升。

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徐亞騏體重僅66公斤，他表示，有計劃性在增重，希望身體素質變得更好，也希望可以加強投球機制；除了直球外還有曲球、滑球、指叉球。

徐亞騏表示，從少棒打球就有練投，喜歡擔任投手時被全場注視的感覺，國中出賽機會沒有很多，升上高中後透過比賽磨練經驗，心態進步很多，以前壘上有人時比較不敢丟進好球帶、容易怯場，現在已經可以克服，雖然過去有投過更長局數，但自認今天這場先發內容更好、算是目前為止的代表作。（編輯：龍柏安）1140404

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