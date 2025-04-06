曾聖安敲生涯首安很激動 透露哥哥在觀眾席掉淚

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（中央社記者楊啟芳台北6日電）中職味全龍隊19歲曾聖安昨天敲出生涯首安，他今天表示，因為終於敲出安打，所以昨天比較激動一點，之前沒有達到目標會很懊惱；他也透露哥哥在現場看球，首安出爐感動掉淚。

曾聖安是去年龍隊選秀第1指名，備受教練團期待，在3日初亮相，不過前2場出賽都沒有安打，直到昨天對上富邦悍將的賽事，曾聖安在4局下敲出1打點二壘安打，生涯首安出爐，8局下再敲出三壘安打。

談到曾聖安，龍隊總教練葉君璋今天表示，前幾天曾聖安一定會緊張，「因為他是第1輪選手，現在新人也只有他，大家對他就有期待，相信有安打出來後，會慢慢讓他進入軌道。」

昨天終於敲出首安，曾聖安直呼，「想說終於打出安打了，所以比較激動一點。」他指出，之前自己會很急，「教練排你上場，會給自己一個目標，沒有達成會很懊惱。」曾聖安還透露，他的哥哥昨天有在現場看球，看到首安出爐激動掉淚。

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曾聖安提到，很多學長都有給建議，「學長有跟我講說要怎麼去設定球，用什麼心態去打每一個打席，打出去自己覺得好像有慢慢回來了。」吉力吉撈．鞏冠也鼓勵曾聖安，「他說要去想那個打席是怎麼打的，繼續保持下去。」

昨天比賽是龍隊的紀錄之夜，除了曾聖安首安出爐，朱育賢也達成生涯千安里程碑，曾聖安表示，想要以朱育賢為目標去努力，「多學習、多去問。」（編輯：張雅淨）1140406