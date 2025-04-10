德國世大運7/16登場 體育署首設中繼站照顧選手

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（中央社記者黎建忠台北10日電）2025德國夏季世界大學運動會7月16日開幕，台灣代表隊預計參加15項運動種類，也首度比照亞洲運動會、奧林匹克運動會，在埃森與柏林設中繼站，提供選手全方位照顧。

德國萊茵魯爾世大運7月16日到27日舉行，台灣預計參加田徑、游泳、競技體操、韻律體操、籃球、排球、桌球、網球、擊劍、柔道、跆拳道、射箭、羽球、划船與沙灘排球，賽事分別在埃森和柏林登場。

2月1日展開集訓的台灣代表隊屆時約200名選手、總代表團人數預計達290人參加；上屆成都世大運，台灣共獲10金17銀19銅，總獎牌數排名第7名，寫下境外世大運最佳成績。

教育部體育署副署長房瑞文今天告訴中央社記者，為給選手最好照顧，首度比照亞、奧運設中繼站，包括膳食公寓、健身房、運動中心與物理治療所等，已確定埃森和柏林設置點，就剩最後階段租金協商。

中華民國大專院校體育總會秘書長余清芳表示，賽事場地相當分散，不會有以往的選手村，主辦單位依競賽項目就近找飯店，讓各國同樣項目參賽選手住一起。

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由於這原因，設中繼站地點相對難找，送餐距離也是問題；余清芳說，目前得知各賽場有可能會提供午餐和晚餐，但如果不符飲食習慣，中繼站會盡量滿足選手需求。

余清芳表示，今年國際大學體育總會（FISU）採嚴格總人數管制在8500人以下，如果4月16日各國報名人數截止後超過這個數量，就會要求各參賽國削減代表團成員，直接影響教練及後勤人員名額。（編輯：李明宗）1140410