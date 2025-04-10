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配角變主角還成FMVP 政大男籃宋昕澔再拚1年

2025/4/10 21:07
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（中央社記者黃巧雯台北10日電）政大大三球員宋昕澔本季轉型主控，從配角成主角，率隊完成大專籃球聯賽（UBA）5連霸，還獲選冠軍戰最有價值球員（FMVP）。對於是否提前挑戰職籃，他今天說，將會完成學業。

政治大學在當家主控游艾喆、外籍生莫巴耶相繼挑戰職籃後，儘管本季陣容面臨換血考驗，但接棒隊長重任的宋昕澔，仍順利帶領球隊完成跨季50連勝，並締造5連霸霸業。

政大總教練陳子威今天出席慶功宴接受媒體聯訪時大讚，宋昕澔具備殺手特質，上場就能做出貢獻。他還提到，宋昕澔以往扮演輔助學長角色，本季轉型為主控又擔任隊長，還拿到助攻王和FMVP，成為最大贏家。

政大培育的球員當中，林彥廷、游艾喆相繼旅外，宋昕澔先前也被韓國職籃KBL球隊關注。談到是否選擇提前挑戰職籃，宋昕澔表示，將會完成學業。

陳子威表示，和宋昕澔聊過幾次，家人仍是希望宋昕澔能完成學業，他除了表達尊重外，也提到對宋昕澔訓練將會更嚴格，希望未來宋昕澔站上職籃舞台時，可以直接成為主角，而不是配角。

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政大下季將朝著6連霸目標邁進，陳子威對此表達有信心，將努力做好該做的事情，也期待宋昕澔能帶領球隊「拿到屬於他的連霸」。

另外，由於政大外籍生盛岦超齡，確定將離隊，陳子威表示，盛岦已先離台，後續將協助尋找在台灣職籃打球的機會。（編輯：管中維）1140410

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