MLB亞戴爾單局雙響隊史第3人 天使全場6轟大勝光芒

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（中央社坦帕10日綜合外電報導）美國職棒洛杉磯天使隊今天在客場由亞戴爾（Jo Adell）的單局雙響砲領軍，再加上沃德與楚勞特各添兩發，最終以11比1大勝坦帕灣光芒，本季開戰已連贏4個系列賽。

美國職棒大聯盟（MLB）天使與光芒之戰，天使亞戴爾全場4打數2安打共4分打點。亞戴爾的安打都出現在第5局且都是全壘打，他也成為隊史第3名在同一局中擊出2支全壘打的球員。天使隊在第5局海灌8分。

沃德（Taylor Ward）本場5打數3安打共有3分打點，楚勞特（Mike Trout）也貢獻3分打點，並為天使全場大爆發的6支全壘打劃上句點。

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天使其他隊員方面，歐霍比（Logan O'Hoppe）5打數3安打包括1支2壘安打並跑回2分，全隊最後是以14支安打拿下最近12場比賽中的第8勝。至於的先發投手索里亞諾（Jose Soriano）7.2局被擊出5支安打，僅失1分，戰績為2勝1負。

光芒隊今天僅有6支安打，卡米內羅（Junior Caminero）4打數3安打跑回1分。利特爾（Zack Littell）主投4局被轟出4支全壘打，丟掉7分，戰績為0勝3負。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1140411