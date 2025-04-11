悍將回新莊教頭盼止敗 林哲瑄左後背不適下二軍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳新北11日電）中職富邦悍將目前正處於5連敗，今天回主場新莊棒球場，總教練陳金鋒表示，希望大家努力把連敗止下來；至於昨天林哲瑄被下放二軍，陳金鋒說，是因為林哲瑄左後背有點不舒服。

富邦悍將在2日、3日在新莊奪下2連勝之後，近期在客場吞下5連敗，今天再度回到主場新莊，陳金鋒在賽前表示，回到主場當然會比較有安心感，「就努力嘛，現在一個低潮，努力把連敗止下來，大家在場上比較不會那麼緊張，連敗當然都會有心情起伏」。

悍將昨天將林哲瑄下放二軍，今天拉張洺瑀（原名張冠廷）上一軍。陳金鋒指出，林哲瑄是在揮棒時拉到左後背，有點不舒服，「說嚴重也沒有到很嚴重，因為那個點比較特別，只是肋骨、肌肉接觸的地方，活動會動到」。至於歸隊時間點，陳金鋒表示，還要再做檢查。

透過 Google News 追蹤中央社

悍將洋投魔力藍（Shawn Morimando）在9日先發對樂天桃猿時，投3局失掉6分（5責失）。陳金鋒對此指出，魔力藍在第1場先發控球位置還不錯，「不過第2場看重播球比較進來一點，當然那天樂天打擊狀況也很好，攻擊力滿強的」。

目前另一名洋投銳歐（Rio Gomez）尚未在一軍出賽，陳金鋒表示，這星期先發投手輪值都排定了，銳歐上一軍的時間點要再和投手教練討論，「看下個星期投手輪值安排，可能下個星期就有機會」。（編輯：管中維）1140411