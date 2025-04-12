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Red Bull BC One台灣賽 吳宇謙挺過韌帶手術奪冠

2025/4/12 21:18（4/12 21:31 更新）
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2025 Red Bull BC One台灣賽12日在台北登場，最終由B-Boy Sprite（吳宇謙）（左）和年僅18歲的B-Girl Sophia（許馥雅）（右）稱王封后。中央社記者黎建忠攝 114年4月12日
2025 Red Bull BC One台灣賽12日在台北登場，最終由B-Boy Sprite（吳宇謙）（左）和年僅18歲的B-Girl Sophia（許馥雅）（右）稱王封后。中央社記者黎建忠攝 114年4月12日
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（中央社記者黎建忠台北12日電）Red Bull BC One台灣總決賽今天登場，經過3小時激戰，B-Boy Sprite（吳宇謙）走出十字韌帶斷裂手術影響，闖過9回合PK考驗首度奪冠，而年僅18歲的B-Girl Sophia（許馥雅）順利封后。

吳宇謙和許馥雅，將代表台灣在11月前往日本東京參加世界總決賽的資格賽。

現年29歲的吳宇謙，從10年前就開始參加號稱霹靂舞界的殿堂Red Bull BC One台灣賽，只不過前9年連海選都沒能過關，今年再度挑戰，不但首度闖過海選，還一舉奪冠。

吳宇謙白天在網拍公司上班，只能利用下班後的3、4小時練習或教課，而且去年6月，他在練習時造成左膝十字韌帶斷裂，加上原有的半月軟骨磨損，不得已只能開刀治療。

吳宇謙今天告訴中央社記者，大概去年底，醫生說可以開始活動的時候，「我就滿腦子想著這場比賽，要跳什麼動作、要做什麼樣的花招，過去4個月來我一直苦練，這次奪冠就像美夢成真。」

他說，之前有參加過國內的奧運選拔賽，所以對於9回合的賽事算有經驗，知道怎麼調配動作和體能，現在就是努力看看，能不能闖進世界總決賽。

至於就讀台師大體育系一年級的許馥雅，從16歲開始參加Red Bull BC One台灣賽，第1次亮相拿亞軍、去年止步4強，今年終於實現冠軍夢。

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她表示，這應該是台灣所有霹靂舞者的夢想，能夠代表台灣前進世界區真的是太夢幻了。

許馥雅透露，自己小時候看影片覺得體操很有趣，但8歲開始接觸舞蹈學的是Popping，後來某次下課後，看到別人在跳霹靂舞，其中一些地板動作跟體操很像，所以才改練霹靂舞，沒想到就這樣一路練到現在。（編輯：李亨山）1140412

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