黃鈴娟亞洲盃資格賽飆分 台灣女籃退蒙古闖會內賽

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（中央社記者陳容琛台北13日電）台灣女籃今天在亞洲盃第2級東亞區資格賽迎戰蒙古，靠著隊長黃鈴娟飆進6記三分球、攻下全場最高21分，最後以79比43獲勝，前進亞洲盃第2級會內賽。

亞洲盃第2級東亞區資格賽在蒙古舉行，這次台灣女籃由新任外籍總教練歐森（Michael Olson）執掌兵符，12人出賽名單由旅外的彭詩晴、陳薇安及彭曉彤領軍。在前役痛宰香港的情況下，只要台灣女籃今天擊敗地主蒙古，就能搶下唯一1張亞洲盃第2級會內賽門票。

此役台灣女籃維持同樣先發陣容，以隊長黃鈴娟、副隊長林文佑搭配後衛彭曉彤及中鋒蕭豫玟、林蝶聯手出擊，首節黃鈴娟在外線頻頻開火，尤其在第1節結束前還飆進壓哨三分球，幫助台灣隊手握逼近20分領先，早早奠定勝基。最後台灣隊以36分之差取勝，同時確定前進亞洲盃第2級會內賽。

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此役台灣隊長黃鈴娟在外線發揮出色，飆進6記三分球，砍下全場最高21分，外帶3籃板、3助攻，而禁區悍將蕭豫玟則貢獻13分、7籃板，副隊長林文佑也挹注10分。

賽後林文佑接受主辦單位採訪表示，很開心完成團隊的初步目標，並感謝台灣球迷的支持，給予台灣女籃很多力量。不過她強調接下來還是得步步為營，「最重要的是7月的亞洲盃第2級會內賽，因為我們最終目標是重返亞洲盃第1級。」（編輯：張雅淨）1140413

黃鈴娟 台灣女籃征戰亞洲盃資格賽 喊話目標重返第1級