兄弟團隊DH打擊率1成75 平野分析觀察直呼「新鮮」

（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職中信兄弟目前為止本季在指定打擊位置打擊率僅1成75，總教練平野惠一也有觀察到，笑說自己當選手時為了爭指定打擊還會跟糸井嘉男吵架，但兄弟球員反而想要守備，是新鮮的現象。

兄弟目前為止本季團隊打擊率2成57，但在一般觀念中火力輸出相對重要的指定打擊（DH）位置，團隊指定打擊位置打擊率僅1成75，在指定打擊位置團隊57打數敲出10支安打，僅有1分打點。

兄弟總教練平野惠一表示，指定打擊的運用是當想要把大家都放上場的時候，有守備位置重疊就會運用指定打擊位置。

平野惠一接著分享，「如果是我，排我打指定打擊我會很開心，因為只需要打擊」，自曝在選手時期，想要打指定打擊還要去拜託教練讓他打，甚至在歐力士猛牛隊時期，跟糸井嘉男還會為了誰打指定打擊吵架。

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平野惠一表示，但在兄弟好像沒有這樣的現象，球員反而都會主動要求要守備，「聽到這樣的要求覺得很新鮮」，也點名陣中好像許基宏、王威晨都是在有守備的時候反而打得比較好。許基宏擔任指定打擊打擊率1成58，王威晨打指定打擊打擊率1成67。

平野惠一分析觀察，有守備時打得比擔任指定打擊時好，可能是因為守備下半身有持續在動，可以維持好的節奏感，對打擊來說也有幫助。（編輯：張雅淨）1140420