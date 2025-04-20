加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中華職棒
新聞專題
中華職棒1/300
首頁 / 運動

兄弟團隊DH打擊率1成75 平野分析觀察直呼「新鮮」

2025/4/20 14:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職中信兄弟目前為止本季在指定打擊位置打擊率僅1成75，總教練平野惠一也有觀察到，笑說自己當選手時為了爭指定打擊還會跟糸井嘉男吵架，但兄弟球員反而想要守備，是新鮮的現象。

兄弟目前為止本季團隊打擊率2成57，但在一般觀念中火力輸出相對重要的指定打擊（DH）位置，團隊指定打擊位置打擊率僅1成75，在指定打擊位置團隊57打數敲出10支安打，僅有1分打點。

兄弟總教練平野惠一表示，指定打擊的運用是當想要把大家都放上場的時候，有守備位置重疊就會運用指定打擊位置。

平野惠一接著分享，「如果是我，排我打指定打擊我會很開心，因為只需要打擊」，自曝在選手時期，想要打指定打擊還要去拜託教練讓他打，甚至在歐力士猛牛隊時期，跟糸井嘉男還會為了誰打指定打擊吵架。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

平野惠一表示，但在兄弟好像沒有這樣的現象，球員反而都會主動要求要守備，「聽到這樣的要求覺得很新鮮」，也點名陣中好像許基宏、王威晨都是在有守備的時候反而打得比較好。許基宏擔任指定打擊打擊率1成58，王威晨打指定打擊打擊率1成67。

平野惠一分析觀察，有守備時打得比擔任指定打擊時好，可能是因為守備下半身有持續在動，可以維持好的節奏感，對打擊來說也有幫助。（編輯：張雅淨）1140420

#中信兄弟
#王威晨
#中職
#平野惠一
#許基宏
#糸井嘉男
平野惠一
兄弟蠟筆小新主題日 平野惠一懷念學生時看動漫兄弟讓悍將吞客場10連敗 平野惠一首局有恐怖感
中華職棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
陳俊秀轟中職大巨蛋首支滿貫砲 單場包辦5打點[影]
24
更多編輯台推薦新聞：