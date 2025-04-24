林智平扛桃猿第4棒 教頭盼廖健富想法乾脆一點

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（中央社記者楊啟芳台北24日電）中職樂天桃猿近期傷了林立、林泓育，林智平今天續扛第4棒，至於開季以來狀況不佳的廖健富，桃猿總教練古久保健二表示，廖健富的狀況主要是心理部分，希望他想法乾脆一點。

目前打擊率、打點、盜壘成功都暫居聯盟第1名的林立，在19日因為左腳受傷下二軍，林泓育則是腰部不適也無法出賽，不過留在一軍觀察。桃猿近期主力打者受傷，昨天由林智平扛下第4棒、敲出2支安打。

桃猿隊今天繼續在台北大巨蛋與台鋼雄鷹隊交手，仍由林智平打第4棒，針對目前的陣容，總教練古久保健二賽前表示，「昨天只有1場比賽，還沒有很多樣本，不過昨天壘上有人推進做得不錯，不論是二壘、三壘有人，都有確實推進，每個人都可以把自己工作做好，對球隊是很大幫助。」

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廖健富目前打擊率是不到1成的0.036，已7場沒有安打，對於他的狀況，古久保健二指出，「現在狀況目前還不太好，身體應該大致上差不多了，但心理部分還要調整一下，跟去年有類似狀況，開季後狀況不好，有跟他講說，不會比現在還要再差了，就是全壘打或是三振這2個選項而已，想法乾脆一點。」

至於手指受傷的林承飛目前尚未在二軍出賽，古久保健二提到，「目前他還是傷兵，今天才開始打Long Tee，還沒有比賽，就先按照課表進行。」（編輯：林恕暉）1140424