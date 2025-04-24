頂替傷兵扛第4棒 林智平：不管哪棒都會有壓力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北24日電）中職樂天桃猿40歲老將林智平昨天生涯第2次先發扛下第4棒，他今天表示，雖然一定會有責任感與壓力，但不管打哪一棒都要看當下情況去作戰、推進，也盼林立等傷兵盡快回歸。

由於桃猿隊主力球員林立、林泓育受傷，昨天與台鋼雄鷹隊交手的賽事，林智平先發打第4棒，4打數敲出2支安打，今天續扛第4棒。在昨天之前，林智平生涯只有在2023年先發打過1次第4棒。

談到昨天生涯第2度先發第4棒，林智平今天表示，「當然有責任感，每一個打席都要看狀況怎麼去攻擊。」不過他也認為，第4棒只是一個數字，「當下情況怎麼去作戰、推進，這是每一棒都要做的事情，還有很多東西要去學習，每一棒都會有壓力。」

林智平也提到，雖然林泓育、林立受傷了，但他們練習時間都沒閒著，還是會幫助學弟，「希望他們快點回來，可以讓比賽更順利。」

透過 Google News 追蹤中央社

林智平現在也是桃猿陣中的老大哥，他表示，會與學弟探討每一次攻擊、守備，怎麼讓過程更順利，也希望幫助學弟可以更快進入比賽狀況。

雖然身為40歲的老大哥，但林智平笑說：「都是我跟學弟們開玩笑，因為我平常比較嚴肅。」他透露，透過比較輕鬆、甚至開玩笑的方式給學弟們建議，這樣的效果也比較好。（編輯：龍柏安）1140424