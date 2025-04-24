加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國居住證與定居證有何不同 差異一次看懂
首頁 / 運動

頂替傷兵扛第4棒 林智平：不管哪棒都會有壓力

2025/4/24 17:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北24日電）中職樂天桃猿40歲老將林智平昨天生涯第2次先發扛下第4棒，他今天表示，雖然一定會有責任感與壓力，但不管打哪一棒都要看當下情況去作戰、推進，也盼林立等傷兵盡快回歸。

由於桃猿隊主力球員林立、林泓育受傷，昨天與台鋼雄鷹隊交手的賽事，林智平先發打第4棒，4打數敲出2支安打，今天續扛第4棒。在昨天之前，林智平生涯只有在2023年先發打過1次第4棒。

談到昨天生涯第2度先發第4棒，林智平今天表示，「當然有責任感，每一個打席都要看狀況怎麼去攻擊。」不過他也認為，第4棒只是一個數字，「當下情況怎麼去作戰、推進，這是每一棒都要做的事情，還有很多東西要去學習，每一棒都會有壓力。」

林智平也提到，雖然林泓育、林立受傷了，但他們練習時間都沒閒著，還是會幫助學弟，「希望他們快點回來，可以讓比賽更順利。」

google news透過 Google News追蹤中央社

林智平現在也是桃猿陣中的老大哥，他表示，會與學弟探討每一次攻擊、守備，怎麼讓過程更順利，也希望幫助學弟可以更快進入比賽狀況。

雖然身為40歲的老大哥，但林智平笑說：「都是我跟學弟們開玩笑，因為我平常比較嚴肅。」他透露，透過比較輕鬆、甚至開玩笑的方式給學弟們建議，這樣的效果也比較好。（編輯：龍柏安）1140424

#中職
#林泓育
#林智平
#桃猿隊
#樂天桃猿
#林立
林智平
林智平扛桃猿第4棒 教頭盼廖健富想法乾脆一點
林立
梅賽斯7局無失分好投 獅隊擊退桃猿奪3連勝馬傑森敲超前清壘二壘打 助桃猿斷兄弟7連勝
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：