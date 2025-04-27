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TPBL蘇文儒關鍵上籃 海神延長賽勝特攻晉季後賽

2025/4/27 21:09（4/27 21:21 更新）
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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）高雄全家海神隊27日在主場迎戰新北中信特攻隊，靠著蘇文儒（中）在延長賽尾聲一記關鍵上籃擺進2分，助隊奪勝也提前確認取得季後賽資格。（TPBL提供）中央社記者黎建忠傳真 114年4月27日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）高雄全家海神隊27日在主場迎戰新北中信特攻隊，靠著蘇文儒（中）在延長賽尾聲一記關鍵上籃擺進2分，助隊奪勝也提前確認取得季後賽資格。（TPBL提供）中央社記者黎建忠傳真 114年4月27日
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（中央社記者黎建忠台北27日電）TPBL高雄全家海神今天在主場迎戰新北中信特攻，靠著全場攻下18分的蘇文儒，在延長賽的關鍵上籃，海神最終以91比80獲勝且贏得足夠分差，因此提前取得季後賽門票。

根據台灣職業籃球大聯盟（TPBL）提供的資料，海神在昨天擊敗新北國王後，只要今天再擊敗特攻且勝分在11分以上，就能成為第2支確定晉級季後賽的球隊。

海神上半場結束以46比37領先，不過下半場命中率直直落，第3、4節合計僅獲得29分，讓特攻逐漸追上分數，正規4節結束，雙方戰成75比75平手。

沒想到短短5分鐘的延長賽，海神拉出1波16比5的攻勢，其中在時間終了前22秒，海神僅以86比80領先，儘管勝券在握，但想要提前取得季後賽資格還是有難度。

結果海神暫停過後，僅花2秒就由于煥亞投進三分球，隨後又抄截成功，讓蘇文儒在籃下輕鬆上籃2分入袋，海神最終以11分差距獲勝並晉級季後賽。

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全場拿下18分、7籃板、4助攻的蘇文儒，賽後接受轉播單位訪問時表示：「不論自己能得幾分，球隊能贏球是最開心的，這場比賽我有機會就果敢出手，沒有什麼猶豫。」

談到延長賽的「雙重」勝利，蘇文儒強調：「我們雖然知道贏11分就能晉級季後賽，但全隊都是先想說把比賽拿下來比較重要，或許就是這樣很專注，才能順利贏到11分。」（編輯：管中維）1140427

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