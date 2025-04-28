PLG威希禁區發威 勇士咬傷獵鷹晉級總冠軍賽

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（中央社記者陳容琛台北28日電）台灣職籃P.LEAGUE+ 台北富邦勇士今天靠著洋將威希貢獻19分、16籃板，搭配周桂羽挹注16分，最後以110比90成功淘汰台鋼獵鷹，確定搶下總冠軍賽門票。

在季後賽已經取得聽牌優勢的勇士，昨役客場吞敗無緣完成橫掃，今天則持續作客獵鷹，並在洋將陣容變陣，改讓近況不俗的威希（Jeff Withey）上場，搭配柏德（Jabari Bird）、沃特斯（Brandon Walters），只是雙方從一開賽即上演激戰，在互有領先情況下，勇士帶著4分落後進入中場休息。

不過，勇士在易籃後靠著威希坐鎮禁區，加上周桂羽挺身而出、單節貢獻9分，同時在防守端有效限制獵鷹的攻勢，逐步擴大領先優勢，尤其在決勝節陳又瑋、外籍生莫巴耶（Mouhamed Mbaye）輪番飆進外線，幫助勇士手握超過20分領先，早早鎖定戰果，最後就以20分之差擊敗獵鷹。

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此役勇士洋將威希展現在禁區的破壞力，不僅攻下19分、16籃板，另外送出5次阻攻，而莫巴耶、柏德皆拿下全隊最高20分，周桂羽則挹注16分、7助攻，聯手幫助勇士在5戰3勝制的季後賽勝出，如願取得總冠軍賽門票，將與例行賽龍頭桃園璞園領航猿爭奪冠軍金盃。

至於無緣延長戰線的獵鷹，本季確定提前畫下句點，此役以洋將鉑金（Brandon Perkins）的22分、9籃板為最佳，而主控谷毛唯嘉貢獻13分、7助攻，可惜另名洋將飛雷神（Branden Frazier）僅進帳9分，尤其三分球5投盡墨，成為獵鷹落敗的原因之一。（編輯：李亨山）1140428