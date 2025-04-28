加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

PLG威希禁區發威 勇士咬傷獵鷹晉級總冠軍賽

2025/4/28 22:01（4/28 22:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣職籃P. LEAGUE+台北富邦勇士28日作客台鋼獵鷹，勇士靠著洋將威希（Jeff Withey）（持球者）攻下「雙10」19分、16籃板，最後以110比90搶下季後賽的關鍵第3勝，如願取得總冠軍賽門票。（PLG提供）中央社記者陳容琛傳真 114年4月28日
台灣職籃P. LEAGUE+台北富邦勇士28日作客台鋼獵鷹，勇士靠著洋將威希（Jeff Withey）（持球者）攻下「雙10」19分、16籃板，最後以110比90搶下季後賽的關鍵第3勝，如願取得總冠軍賽門票。（PLG提供）中央社記者陳容琛傳真 114年4月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北28日電）台灣職籃P.LEAGUE+ 台北富邦勇士今天靠著洋將威希貢獻19分、16籃板，搭配周桂羽挹注16分，最後以110比90成功淘汰台鋼獵鷹，確定搶下總冠軍賽門票。

在季後賽已經取得聽牌優勢的勇士，昨役客場吞敗無緣完成橫掃，今天則持續作客獵鷹，並在洋將陣容變陣，改讓近況不俗的威希（Jeff Withey）上場，搭配柏德（Jabari Bird）、沃特斯（Brandon Walters），只是雙方從一開賽即上演激戰，在互有領先情況下，勇士帶著4分落後進入中場休息。

不過，勇士在易籃後靠著威希坐鎮禁區，加上周桂羽挺身而出、單節貢獻9分，同時在防守端有效限制獵鷹的攻勢，逐步擴大領先優勢，尤其在決勝節陳又瑋、外籍生莫巴耶（Mouhamed Mbaye）輪番飆進外線，幫助勇士手握超過20分領先，早早鎖定戰果，最後就以20分之差擊敗獵鷹。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此役勇士洋將威希展現在禁區的破壞力，不僅攻下19分、16籃板，另外送出5次阻攻，而莫巴耶、柏德皆拿下全隊最高20分，周桂羽則挹注16分、7助攻，聯手幫助勇士在5戰3勝制的季後賽勝出，如願取得總冠軍賽門票，將與例行賽龍頭桃園璞園領航猿爭奪冠軍金盃。

至於無緣延長戰線的獵鷹，本季確定提前畫下句點，此役以洋將鉑金（Brandon Perkins）的22分、9籃板為最佳，而主控谷毛唯嘉貢獻13分、7助攻，可惜另名洋將飛雷神（Branden Frazier）僅進帳9分，尤其三分球5投盡墨，成為獵鷹落敗的原因之一。（編輯：李亨山）1140428

#谷毛唯嘉
#富邦勇士
#周桂羽
#陳又瑋
#總冠軍賽
#威希
周桂羽
PLG威希得23分 勇士賞鋼鐵人12連敗
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：