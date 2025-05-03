悍將新洋投布坎南有美日韓職資歷 簽自培投手王偉軒

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（中央社記者謝靜雯新北3日電）中職富邦悍將隊補強戰力，領隊林華韋今天宣布與具美日韓職資歷新洋投布坎南（David Buchanan）達成合約共識，預計5月中抵台，另外簽下自行培訓投手王偉軒。

悍將開季傷兵狀況頻傳也積極補強人員，洋投銳歐（Rio Gomez）先前手肘不舒服檢查後為韌帶撕裂傷；總教練陳金鋒今天受訪表示，有聽取不同醫生檢查建議，內容沒有差距很多。

悍將領隊林華韋今天受訪證實，球隊與35歲右投手布坎南（David Buchanan，暫譯）達成合約共識，林華韋表示，布坎南具有美職大聯盟資歷，去年球季大部分時間在美職小聯盟3A，也有過亞洲職棒日職、韓職資歷，教練團評估過後，覺得可以幫助到球隊、已經達成共識。

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簽下新洋投是否表示銳歐狀況不理想，林華韋表示，銳歐需要比較長的時間，還是要看復健的結果再評估，也提到還有持續在物色新的洋投。

此外，悍將與原本效力列特博生技棒球隊的投手王偉軒簽下自行培訓球員合約，王偉軒在4月24日春季聯賽先發對全越運動，總計用110球投7局，投出7次三振、失掉1分責失分，奪下勝投，好表現被看到獲得機會。（編輯：李亨山）1140503