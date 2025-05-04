餅總找使用胡智爲最佳時機 改投後援運作更順暢

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（中央社記者謝靜雯新北4日電）中職統一7-ELEVEn獅隊總教練「餅總」林岳平尋找使用胡智爲最佳時機，投手胡智爲移往後援好表現、讓球隊運作更順暢，林岳平表示，胡智爲讓牛棚有喘息空間、也幫助他找回自信。

胡智爲今年開季前4場出賽都是先發，前3場各投4局，第4場投到5局吞敗，近兩場比賽轉往後援定位收到不錯效果，昨天對富邦悍將後援投3局失1分，奪下個人中職生涯首次救援成功。

獅隊總教練林岳平解釋，胡智爲的球本來就具有壓制力，但投先發時觀察到，好的投球狀態前1、2局就用完了，常常到了第3局狀況就來，胡智爲這樣的先發型態，在擔任先發時，球隊需要特別多準備投手、反而不利。

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林岳平認為，將胡智爲移往後援，比賽中展現好的壓制力有所貢獻，對目前球隊運作是好的方向，讓他清楚上場的時間點，從好的表現中找回自信，也讓球隊牛棚有喘息空間。

胡智爲移往後援後，本土固定的先發投手剩林詔恩，林岳平表示，郭俊麟在二軍投球數已經拉到60顆，預計再一週的調整可以加入輪值，但一開始可能也無法投過長局數，會準備雙先發形式，看球隊狀況安排調整。（編輯：李淑華）1140504