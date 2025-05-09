謝淑薇攜拉脫維亞搭檔 義大利網賽女雙闖頭關

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（中央社記者陳容琛台北9日電）台灣網球名將謝淑薇今天與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科在義大利公開賽的女雙首輪，僅花65分鐘即以6比1、6比2搶下勝利，挺進女雙16強。

在羅馬舉行的義大利網球公開賽屬於世界女子職業網球協會（WTA）千分等級賽事，其中台灣女將謝淑薇上週甫於另一場WTA千分等級賽事馬德里公開賽打進雙打4強，本週則持續與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）攜手，兩人名列賽事第4種子。

謝淑薇、奧斯塔朋科今天在女雙首輪與斯洛伐克米哈利科娃（Tereza Mihalikova）、英國尼柯爾斯（Olivia Nicholls）的組合正面交鋒，挺過首盤開局差點被破發的考驗後，「台拉聯軍」表現勢如破竹，尤其在二度突破對手的情況下，輕鬆以6比1先馳得盤。

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率先搶下聽牌優勢的謝淑薇、奧斯塔朋科，把好的手感延續到第2盤，不僅開局隨即上演破發，而且持續展現壓制力，迅速手握5比1領先，最後就算有2個賽末點無法順利兌現，但「台拉聯軍」還是以6比2收拾對手，如願闖過頭關、晉級女雙16強。

除了謝淑薇外，台灣女將吳芳嫺、詹皓晴也將陸續踏上義大利公開賽的女雙賽場，其中吳芳嫺與中國搭檔蔣欣玗共組「海峽組合」，稍後將於首輪挑戰巴黎奧運金牌的「義大利組合」鮑里妮（Jasmine Paolini）、艾拉妮（Sara Errani）。（編輯：張雅淨）1140509