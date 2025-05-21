加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
三峽車禍肇事原因待釐清 警：余男曾繞行約20分鐘
首頁 / 運動
中華職棒
新聞專題
中華職棒1/300
首頁 / 運動

富邦悍將註銷洋投銳歐 經防護團隊等整體考量

2025/5/21 19:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北21日電）中職富邦悍將今天將洋投銳歐的註冊註銷，銳歐之前發生手肘韌帶撕裂傷，悍將球團表示，經過防護團隊評估及整體考量後，決定作此調整。先前悍將已經找了新洋投布坎南。

富邦悍將本季網羅前味全龍隊洋投銳歐（Rio Gomez），不過銳歐在4月出賽2場後，之前有手肘不舒服的狀況，檢查為韌帶撕裂傷。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

悍將總教練陳金鋒曾表示，銳歐的傷勢不是那麼簡單，「投手韌帶撕裂比較麻煩，我只知道他現在沒辦法丟，那個傷勢1、2個月不可能。」直到今天根據中職官網顯示，富邦悍將將銳歐的註冊註銷，另外將孔念恩、魏全下放二軍。

悍將球團表示，經防護團隊評估及整體戰力考量後，決定將銳歐註冊註銷。在銳歐受傷之後，悍將球團找來具有美職大聯盟、日職及韓職經歷的新洋投布坎南（David Buchanan），已在14日抵達台灣。（編輯：張雅淨）1140521

中華職棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
曹祐齊好投、吉力吉撈關鍵安 龍隊延長賽勝獅
14
更多編輯台推薦新聞：