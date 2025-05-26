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中職兄弟引進Trajekt Arc智慧發球機 盼增競爭力

2025/5/26 13:45
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（中央社記者謝靜雯台北26日電）中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊今天表示，去年奪下隊史第10座總冠軍，今年持續「進化」，引進Trajekt Arc及iPitch智慧發球機系統，期待提升團隊整體競爭力、接軌國際。

兄弟發布新聞稿說，Trajekt Arc是目前美職與日職體系各隊廣泛採納的大數據智慧發球機系統，能讓打者上場前透過人像投影發球機，預先熟悉對方投手各球路變化，模擬投手投球節奏、球速、角度、位移及旋轉軸等，提升球員平均打擊數據。

此外，投手群也能透過設備檢視球路在本壘後方打者視角各位置進壘效果，增強信心，也鼓勵球員們能更積極攻擊好球帶，進而於賽場上表現發揮訓練成果。

兄弟野手許基宏在練習後表示，Trajekt Arc讓打者能針投手投球動作與節奏，會較有明確動機掌握攻擊節奏，模擬比賽情境調整策略。

中信兄弟一、二軍巡迴打擊教練丹尼爾（Daniel Catalan）及今年開季加入教練團的詹姆斯（James Sommerville）是有運動科學背景的打擊教練，在已建立的打擊系統中，利用Trajekt Arc強化訓練品質。

曾任職於美職體系的兄弟一軍打擊教練莎菈（Sarah Edwards）也不斷透過球團情蒐團隊運用多年的TrackMan大數據結合實際訓練，運用多元化訓練模式，讓選手們能更貼近實戰模擬情境練習，提升訓練效能與品質。

莎菈表示，相較其他發球機，Trajekt Arc呈現更多變化，讓球員透過投影調整擊球節奏，針對不同數據資料練習特定球種變化。賽季中面對不同投手與投球姿勢差異，這項設備非常有助於打者模擬情境及進入比賽狀況。

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兄弟今年也在屏東基地新增多台功能性發球機，包含國家隊使用的iPitch，加強農場體系二軍及育成選手們打擊訓練、捕手守備與外野守備等整體訓練品質。

兄弟領隊劉志威表示，更新設備提供球員更完善訓練模式，期盼導入Trajekt Arc與iPitch後，能給教練團與球員們更有目標性及貼近實戰的訓練，提升團隊整體競爭力外，接軌國際趨勢。（編輯：李明宗）1140526

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