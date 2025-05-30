41歲陳鏞基開轟又盜壘 率獅隊擊退桃猿止4連敗

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（中央社記者楊啟芳台北30日電）中職今天在台南棒球場的賽事，統一獅隊41歲老將陳鏞基轟出2分全壘打、又演出盜壘，帶領獅隊終場以8比3擊退樂天桃猿隊，中斷4連敗低潮，也順利守住目前第1名的位置。

桃猿在1局上就展開攻勢，陳晨威、成晉敲安打後，林立選到保送形成滿壘，接著林智平敲出2打點安打，張閔勛再敲安打送回1分，取得3比0領先。

不過2局下獅隊的林子豪、林岱安、陳聖平敲安打追回1分後，二、三壘有人時林佳緯再敲安打，送回2分追平，接著陳傑憲敲1打點超前安打；3局下林子豪、林岱安、林靖凱、田子杰接連敲安打，再得2分；7局下陳鏞基從邱駿威手中轟出2分砲，本季第3轟出爐。

終場獅隊就以8比3擊退桃猿，中止4連敗，也讓桃猿的4連勝中斷。單場MVP由有全壘打演出的陳鏞基獲得，他還在4局下演出盜壘成功，守備也有美技演出。陳鏞基表示，「本身對黃子鵬（樂天桃猿先發投手）沒有打很好，感謝隊友前面打很多分數，今天贏球他們也有很大幫助。」

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雖然獅隊遇到4連敗低潮，不過陳鏞基表示，「我覺得一個賽季有120場，一定會遇到低潮，相信他們（學弟）很有經驗，我只是在場上做好自己工作而已。」陳鏞基也提到，很開心今天可以止敗，「希望這場勝利繼續延續下去，明天、後天一樣贏下來，邁向季冠軍。」

獅隊先發投手布雷克（Brock Dykxhoorn）此戰用98球投5局，被敲出6支安打，投1次保送，飆出8次三振，失掉3分，奪下本季第3勝。接著王鏡銘、高塩將樹、郭俊麟接連登板，都沒有失分。（編輯：林恕暉）1140530