加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
端午節各地多雲到晴 西半部防34度高溫
首頁 / 運動
中華職棒
新聞專題
中華職棒1/300
首頁 / 運動

41歲陳鏞基開轟又盜壘 率獅隊擊退桃猿止4連敗

2025/5/30 19:06（5/30 19:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒統一獅隊41歲老將陳鏞基（圖）30日賽事轟出2分全壘打、又演出盜壘成功外加美技守備，亮眼表現率獅隊以8比3擊退樂天桃猿隊。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年5月30日
中華職棒統一獅隊41歲老將陳鏞基（圖）30日賽事轟出2分全壘打、又演出盜壘成功外加美技守備，亮眼表現率獅隊以8比3擊退樂天桃猿隊。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年5月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北30日電）中職今天在台南棒球場的賽事，統一獅隊41歲老將陳鏞基轟出2分全壘打、又演出盜壘，帶領獅隊終場以8比3擊退樂天桃猿隊，中斷4連敗低潮，也順利守住目前第1名的位置。

桃猿在1局上就展開攻勢，陳晨威、成晉敲安打後，林立選到保送形成滿壘，接著林智平敲出2打點安打，張閔勛再敲安打送回1分，取得3比0領先。

不過2局下獅隊的林子豪、林岱安、陳聖平敲安打追回1分後，二、三壘有人時林佳緯再敲安打，送回2分追平，接著陳傑憲敲1打點超前安打；3局下林子豪、林岱安、林靖凱、田子杰接連敲安打，再得2分；7局下陳鏞基從邱駿威手中轟出2分砲，本季第3轟出爐。

終場獅隊就以8比3擊退桃猿，中止4連敗，也讓桃猿的4連勝中斷。單場MVP由有全壘打演出的陳鏞基獲得，他還在4局下演出盜壘成功，守備也有美技演出。陳鏞基表示，「本身對黃子鵬（樂天桃猿先發投手）沒有打很好，感謝隊友前面打很多分數，今天贏球他們也有很大幫助。」

google news透過 Google News追蹤中央社

雖然獅隊遇到4連敗低潮，不過陳鏞基表示，「我覺得一個賽季有120場，一定會遇到低潮，相信他們（學弟）很有經驗，我只是在場上做好自己工作而已。」陳鏞基也提到，很開心今天可以止敗，「希望這場勝利繼續延續下去，明天、後天一樣贏下來，邁向季冠軍。」

獅隊先發投手布雷克（Brock Dykxhoorn）此戰用98球投5局，被敲出6支安打，投1次保送，飆出8次三振，失掉3分，奪下本季第3勝。接著王鏡銘、高塩將樹、郭俊麟接連登板，都沒有失分。（編輯：林恕暉）1140530

陳鏞基
陳鏞基敲追平轟 獅隊花蓮主場延長賽10局勝悍將陳鏞基同場轟勾回憶也有巧合 王勝偉笑喊百轟差40
林子豪
林子豪轟逆轉3分砲 統一獅擊退龍隊拉開勝差南人祭激戰邱智呈轟逆轉3分砲 林岳平激烈抗議
中華職棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
中職天母戰雨勢不斷延賽 張政禹下二軍調適心情
72
更多編輯台推薦新聞：