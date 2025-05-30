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江靜緣亞錦賽女子鉛球奪銅 國中是籃球、田徑雙棲

2025/5/30 19:40（5/30 19:58 更新）
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台灣女子鉛球小將江靜緣（圖）30日在韓國舉行的2025田徑亞洲錦標賽決賽，以17公尺42逆轉奪銅，當下興奮振臂歡呼。（中華民國田徑協會提供）中央社記者黎建忠傳真 114年5月30日
台灣女子鉛球小將江靜緣（圖）30日在韓國舉行的2025田徑亞洲錦標賽決賽，以17公尺42逆轉奪銅，當下興奮振臂歡呼。（中華民國田徑協會提供）中央社記者黎建忠傳真 114年5月30日
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（中央社記者黎建忠韓國龜尾30日電）年僅18歲的台灣女子鉛球小將江靜緣，今年首度參加田徑亞錦賽，就以17公尺42逆轉奪銅；國中時期的她，其實是籃球、田徑雙棲，展現出過人的運動天賦。

江靜緣在今年5月3日的日本靜岡國際田徑賽，同樣靠著最後一次第6次試擲，以17公尺83摘金還打破全國紀錄，這次參加亞錦賽就被看好能奪牌。

只是太過興奮的江靜緣，在前4次試擲最佳僅15公尺88，跟自己水準有些落差，幸好第5次試擲終於「醒來」，擲出16公尺59，讓她信心大增，終於在最後1次試擲完成17公尺42，順利逆轉奪銅。

江靜緣在接受媒體訪問時大笑說：「真的是有夠爽！來這裡就是要奪牌，原本還想挑戰一下銀牌，雖然前3次試擲太過亢奮丟的亂七八糟，但後來終於冷靜下來，找回技術節奏，才把成績丟出來。」

江靜緣提到，從今年的全中運、日本靜岡賽事，「我都秉持著不放棄的精神，覺得自己年輕不需要害怕跟這些世界高手拚，所以我每天都興奮到幾乎睡不著覺。」

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教練呂景義告訴中央社記者，「我從小學六年級就開始帶靜緣，到現在7年了，我心中有一個15年計畫的藍圖，希望能讓她站穩亞洲，甚至挑戰奧運殿堂和頒獎台。」

呂景義也透露，其實國中的時候，江靜緣都會跟著學校的籃球隊一起練習，當然比賽還是以田徑為主，「但籃球訓練讓她身體的延展性、協調性都有幫助，也讓她田徑的訓練不會這麼枯燥乏味。」（編輯：張銘坤）1140530

2025亞洲田徑錦標賽持續在韓國展開，年僅18歲的台灣女子鉛球小將江靜緣（圖）30日在決賽以17公尺42成功拿下銅牌。（中華民國田徑協會提供）中央社記者黎建忠傳真 114年5月30日
2025亞洲田徑錦標賽持續在韓國展開，年僅18歲的台灣女子鉛球小將江靜緣（圖）30日在決賽以17公尺42成功拿下銅牌。（中華民國田徑協會提供）中央社記者黎建忠傳真 114年5月30日
台灣女子鉛球新秀江靜緣（圖）出征2025韓國亞洲田徑錦標賽決賽，靠著最後一次試擲的17公尺42成功逆轉拿下銅牌。（中華民國田徑協會提供）中央社記者黎建忠傳真 114年5月30日
台灣女子鉛球新秀江靜緣（圖）出征2025韓國亞洲田徑錦標賽決賽，靠著最後一次試擲的17公尺42成功逆轉拿下銅牌。（中華民國田徑協會提供）中央社記者黎建忠傳真 114年5月30日
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