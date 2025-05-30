陳彩娟奪亞錦賽女子全能銅牌 台灣相隔27年奪牌

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（中央社記者黎建忠韓國龜尾30日電）台灣女子七項全能好手陳彩娟，今天在田徑亞錦賽以總分5608拿下銅牌，也是台灣自從1998年的馬君萍後，相隔27年再度拿到亞錦賽女子全能獎牌。

女子七項全能包括100公尺跨欄、跳高、鉛球、200公尺、跳遠、標槍、800公尺；其中陳彩娟在跳高以1公尺72、鉛球以13公尺80都獲得第1。

陳彩娟去年在全大運女子七項全能，就以5701分完成5連霸，並且打破由馬君萍保持的大會紀錄，如今又成為馬君萍之後，再度在亞錦賽女子全能奪牌的好手。

陳彩娟在接受媒體訪問時表示，之前出國比賽時，壓力和成績都是學長姊在扛，「這次賽前我就一直幻想自己拿牌的畫面，現在終於夢想成真，那種心情真的興奮到爆炸。」

前6項結束時，陳彩娟穩居第3，在最後1項800公尺開賽前，她對於能否拿牌還是很緊張，「我稍微算了一下，只要不要輸給第4名的烏茲別克選手13秒就能奪牌，所以我的策略就是死命的跟著她。」

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終於拿到這面亞錦賽獎牌，陳彩娟認為自己心態進步很多，「以往在國內拿金牌很容易，到了國際賽卻都沒成績，所以這場比賽我做得最好的就是心態，只要站上賽場，就算不是我很強的項目，也要覺得自己很強，能夠和所有人一搏。」

個性活潑的陳彩娟，還開了教練楊清隆玩笑說：「我在國訓跟了教練2年多，幾乎沒有看他笑過，希望這面亞錦賽銅牌獻給他，會讓他願意在我面前笑一下。」（編輯：吳素柔）1140530