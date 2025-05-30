加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
端午節各地多雲到晴 西半部防34度高溫
首頁 / 運動

林昱堂亞錦賽跳遠鍍銀 明年亞運要討回獎牌

2025/5/30 19:10（5/30 19:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣男子跳遠好手林昱堂（中）30日在2025亞洲田徑錦標賽，靠著第4試跳的8公尺20順利拿下銀牌。（中華民國田徑協會提供）中央社記者黎建忠傳真 114年5月30日
台灣男子跳遠好手林昱堂（中）30日在2025亞洲田徑錦標賽，靠著第4試跳的8公尺20順利拿下銀牌。（中華民國田徑協會提供）中央社記者黎建忠傳真 114年5月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠韓國龜尾30日電）「澎湖小子」林昱堂今天在田徑亞錦賽男子跳遠決賽，靠著第4次試跳8公尺20一度領先，儘管遭逆轉鍍銀，但他也發豪語說：「有這次經驗，明年亞運要把失去的獎牌討回來。」

在韓國龜尾市舉行的第26屆亞洲田徑錦標賽，男子跳遠決賽台灣有林昱堂、林佳興2人參賽。

尋求衛冕金牌的林昱堂，前3跳靠著7公尺84挺進最後3跳；他在短暫休息後，第4跳奮力一跳拚出8公尺20的成績，讓他暫居領先，只可惜後2次試跳都失敗。

沒想到中國選手舒衡，在壓軸的最後一跳，跳出8公尺22，以2公分差距逆轉。

林昱堂在接受媒體訪問時笑說：「以前都是我逆轉別人，沒想到今天被逆轉，雖然很想拚連霸金牌，成為台灣第1人，儘管沒能成功，但知道自己可以做得到這樣的成績。」

談到比賽過程，林昱堂分析說：「這個跑道是新的，非常有彈性，資格賽的時候就感受到，所以今天換了一個助跑方式，第2跳完成績還不錯，後續就慢慢調整。」

google news透過 Google News追蹤中央社

從去年亞錦賽跳出8公尺40後，林昱堂談到這2年來成績起伏，也很有感觸地說：「這次又跳到8公尺20，表示過去的課表和訓練都很穩定，要感謝的人很多，也知道如何在成績掉下來後又拉上來，有這樣的經驗一定會越來越好，肯定要把亞運失去的要回來。」

林昱堂在杭州亞運男子跳遠，以7公尺91的成績獲得第5。（編輯：吳素柔）1140530

2025亞洲田徑錦標賽在韓國龜尾市舉行，台灣男子跳遠好手林昱堂（圖）尋求衛冕金牌，30日在第4跳拚出8公尺20成績，一度暫居領先，但最後遭逆轉鍍銀。（中華民國田徑協會提供）中央社記者黎建忠傳真 114年5月30日
2025亞洲田徑錦標賽在韓國龜尾市舉行，台灣男子跳遠好手林昱堂（圖）尋求衛冕金牌，30日在第4跳拚出8公尺20成績，一度暫居領先，但最後遭逆轉鍍銀。（中華民國田徑協會提供）中央社記者黎建忠傳真 114年5月30日
台灣男子跳遠好手林佳興（圖）30日在2025亞洲田徑錦標賽決賽，以7公尺73的成績獲得第8名。（中華民國田徑協會提供）中央社記者黎建忠傳真 114年5月30日
台灣男子跳遠好手林佳興（圖）30日在2025亞洲田徑錦標賽決賽，以7公尺73的成績獲得第8名。（中華民國田徑協會提供）中央社記者黎建忠傳真 114年5月30日
延伸閱讀
江靜緣亞錦賽女子鉛球奪銅 國中是籃球、田徑雙棲
林昱堂
田徑亞錦賽 林昱堂跳遠8公尺20遭對手逆轉鍍銀田徑亞錦賽 林昱堂拚衛冕男子跳遠輕鬆晉決賽
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

72
更多編輯台推薦新聞：