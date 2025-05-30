林昱堂亞錦賽跳遠鍍銀 明年亞運要討回獎牌

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（中央社記者黎建忠韓國龜尾30日電）「澎湖小子」林昱堂今天在田徑亞錦賽男子跳遠決賽，靠著第4次試跳8公尺20一度領先，儘管遭逆轉鍍銀，但他也發豪語說：「有這次經驗，明年亞運要把失去的獎牌討回來。」

在韓國龜尾市舉行的第26屆亞洲田徑錦標賽，男子跳遠決賽台灣有林昱堂、林佳興2人參賽。

尋求衛冕金牌的林昱堂，前3跳靠著7公尺84挺進最後3跳；他在短暫休息後，第4跳奮力一跳拚出8公尺20的成績，讓他暫居領先，只可惜後2次試跳都失敗。

沒想到中國選手舒衡，在壓軸的最後一跳，跳出8公尺22，以2公分差距逆轉。

林昱堂在接受媒體訪問時笑說：「以前都是我逆轉別人，沒想到今天被逆轉，雖然很想拚連霸金牌，成為台灣第1人，儘管沒能成功，但知道自己可以做得到這樣的成績。」

談到比賽過程，林昱堂分析說：「這個跑道是新的，非常有彈性，資格賽的時候就感受到，所以今天換了一個助跑方式，第2跳完成績還不錯，後續就慢慢調整。」

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從去年亞錦賽跳出8公尺40後，林昱堂談到這2年來成績起伏，也很有感觸地說：「這次又跳到8公尺20，表示過去的課表和訓練都很穩定，要感謝的人很多，也知道如何在成績掉下來後又拉上來，有這樣的經驗一定會越來越好，肯定要把亞運失去的要回來。」

林昱堂在杭州亞運男子跳遠，以7公尺91的成績獲得第5。（編輯：吳素柔）1140530

2025亞洲田徑錦標賽在韓國龜尾市舉行，台灣男子跳遠好手林昱堂（圖）尋求衛冕金牌，30日在第4跳拚出8公尺20成績，一度暫居領先，但最後遭逆轉鍍銀。（中華民國田徑協會提供）中央社記者黎建忠傳真 114年5月30日