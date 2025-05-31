林仲威男子400公尺跨欄奪銅 沒破個人最佳有遺憾

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（中央社記者黎建忠韓國龜尾31日電）台灣男子400公尺跨欄好手林仲威，今天在韓國的田徑亞錦賽決賽，以49秒73的成績奪銅；賽後他靦腆笑說：「有拿牌就好，我比較在意是打破個人最佳。」

林仲威原本第3名過終點，但因第1時間大會官網顯示第2名過終點的卡達選手違規遭取消資格，林仲威遞補銀牌，結果15分鐘後卡達申訴成功，林仲威又從銀牌變回銅牌。

現年21歲的林仲威，在2023年的亞青賽同樣在男子400公尺跨欄拿下銅牌，2年後晉升成人賽事，林仲威同樣再替代表隊進帳1面銅牌。

林仲威在接受媒體聯訪時笑說：「其實賽前沒想過可以拿牌，只是想要打破個人最佳的49秒40，所以開賽就想要咬著隔壁道的卡達選手，只可惜最後成績還是沒能如願。」

不過林仲威也提到，雖然沒能打破個人最佳，「但全程的跑感非常好，要不是最後一個欄架步點沒算好變成切步跨欄，否則應該是很有機會破的。」

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生涯首度參加亞錦賽就拿牌，林仲威認為是很棒的突破，「從亞青之後有點陷入低潮，加上受傷，成績一直都上不來，結果這次在我參加過強度最高的比賽拿獎牌，給了我很大的信心。」

今年農曆年前，林仲威到了中國四川移訓約40天，還犧牲了和家人過農曆假期的機會，他表示，雖然有點難過，但其實很值得，「在那邊訓練強度和對手都很多，會逼自己不能偷懶，努力跟上大家的腳步。」（編輯：黃名璽）1140531

21歲男子400公尺跨欄好手林仲威（中）征戰在韓國舉行的2025亞洲田徑錦標賽，31日以49秒73奪得銅牌，不過他賽後表示，沒能打破個人最佳成績有點遺憾。（中華民國田徑協會提供）中央社記者黎建忠傳真 114年5月31日