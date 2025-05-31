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華南青少棒黃子齊雙響砲 北市打線發揮勝基隆

2025/5/31 18:58（5/31 19:11 更新）
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114年華南金控盃全國青少棒錦標賽持續展開，台北市隊（圖）31日打線爆發，團隊共敲29安包含3發全壘打，終場以35比0、4局擊敗基隆市隊。（大會提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月31日
114年華南金控盃全國青少棒錦標賽持續展開，台北市隊（圖）31日打線爆發，團隊共敲29安包含3發全壘打，終場以35比0、4局擊敗基隆市隊。（大會提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月31日
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（中央社記者謝靜雯台北31日電）華南青少棒賽台北市今天打線爆發，團隊共敲29安包括3發全壘打，黃子齊雙響砲，單場3安貢獻7分打點，率隊以35比0、4局擊敗基隆市；高雄市今天以7比4擊敗南投縣。

114年華南金控盃全國青少棒賽台北市昨天首戰擊敗澎湖縣隊，今天與基隆市隊交手打線發揮，1到4局、局局得分，開賽首局單局敲出8支安打，其中林品佑、黃子齊都開轟，另有3次四壞保送，加上對手送上3次失誤，一口氣攻下11分。

2局上台北市隊一口氣打了18人次，敲出12支安打，單局再添14分、拉開領先差距，3局黃子齊再開轟，台北市攻勢串聯再攻下9分，4局上多拿1分、順利搶勝。

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黃子齊今天前4打席上壘率百分百，敲出3支安打，包括2轟，選到2次四壞保送，跑出1次盜壘成功，貢獻7分打點、打擊表現最亮眼，林品佑單場3安包括1轟，貢獻6分打點。

高雄市隊今天與南投縣隊交手，兩隊5局打完4比4平手，高雄市隊6局上靠著王騵立適時安打超前比數，7局上再靠著羅文成適時二壘打，再添2分保險分，以7比4搶勝。（編輯：黃名璽）1140531

#台北市
#高雄市
#林品佑
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