新北3所國小籃、壘球隊奪6冠 每校獲40萬元培訓金

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北市安坑國小男籃隊、永平國小女籃隊、德音國小女壘隊，3校體育團隊稱霸全國賽事，共奪下6座冠軍盃。市府今天頒發每校新台幣40萬元培訓金，鼓勵小將勇敢逐夢，再創佳績。

新北市政府體育局今天表示，安坑國小男子籃球隊與永平國小女子籃球隊，各自在2025全國小學籃球錦標賽，及113學年度國民小學籃球聯賽，2項全國大賽摘下王座與后冠，締造雙料冠軍。

另外，德音國小女壘隊在113學年度中小學女子壘球聯賽，與2025年理事長盃壘球錦標賽，抱回「壘球雙冠王」榮耀。

這3所學校的選手與教練，今天在市政會議分享榮耀，市長侯友宜頒發每校40萬元培訓金，肯定小將們在競爭激烈的賽事中脫穎而出的努力，期許繼續勇敢逐夢、再創佳績。

安坑國小男籃隊長古易恩表示，靠著籃板、快攻和默契，才能勇奪2座冠軍。教練康昭翔也說，關鍵時刻球員勇於挺身，奮戰精神令人敬佩。

永平國小女籃隊長林愷婕說，團隊彼此信任，才能堅持到最後，大家學會了自律與責任感。教練王維陞說，球隊分工明確、默契十足，因為打團隊戰勇奪佳績。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

德音國小女壘隊長陳昱璇說，感謝各界支持，才能讓球員能在場上不怕挑戰，拚盡全力投入比賽。教練簡珮琪表示，孩子們在球場上的自信與挑戰精神，令人驕傲。

體育局表示，培育體育重點學校、增設多元訓練場地、強化師資能量，提供參賽資源補助，以建立三級培訓體系；期盼喜愛運動的學生，發掘潛力邁向榮耀。（編輯：李錫璋）1140611