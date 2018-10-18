前立委鍾紹和收賄300萬元 判刑7年6月定讞

前立法委員鍾紹和因收賄遭判刑7年6月，褫奪公權5年定讞，必須入監。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北18日電）前中國國民黨立委鍾紹和被控任內收賄新台幣300萬元，為廠商關說高雄港港外駁油業務，更一審遭判刑7年6月。最高法院今天駁回上訴定讞，鍾必須入監，檢方已啟動防逃機制。

最高法院新聞稿指出，鍾紹和民國97年2月1日至101年1月31日，擔任立法院立法委員期間，新加坡永順集團總裁董欣躍旗下公司提出「高雄港港外油駁作業計畫」遭駁回，因而請求鍾紹和協助。

鍾紹和除以「立法委員鍾紹和辦公室」名義，邀請相關中央行政機關派員到國會辦公室召開3次協調會，並透過黨團助理在立法院交通委員會提案，作成附帶決議函請行政院參考等方式，協助推動本件申請案。

新聞稿指出，鍾紹和於100年4月15日收受董欣躍感謝其協助推動申請案所交付的現金300萬元賄款，涉犯貪污治罪條例公務員對於職務上行為收受賄賂罪。

台灣高等法院高雄分院更一審判處鍾紹和有期徒刑7年6月，褫奪公權5年。

鍾紹和上訴第三審，最高法院認為，原審已詳細說明認定鍾紹和基於立委身分與職權，邀請行政機關人員到國會辦公室召開協調會及相關提案行為，屬立委職務上行為的理由。

最高法院還指出，原審也針對鍾紹和收受董欣躍交付的300萬元，與其協助推動本件申請案所為的召開協調會等立委職務行為間，有相當對價關係等犯罪事實所憑證據及理由。

最高法院認為，鍾紹和上訴無理由，今天予以駁回，全案定讞。（編輯：方沛清）1071018