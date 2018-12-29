內政部打擊洗錢犯罪 1至11月查獲逾21億

（中央社記者王承中台北29日電）內政部今天表示，洗錢防制法新制於去年施行，今年至11月止警察機關共查獲違反洗錢防制法501件、嫌疑犯1337人，查獲金額新台幣21.37億元，顯示政府打擊洗錢犯罪的決心。

內政部統計處今天發布統計通報表示，為健全防制洗錢體系，重建金流秩序並接軌國際規範，洗錢防制法新制於106年6月28日施行，警察機關配合主管機關執行查緝任務，增強我國洗錢防制體制，強化國際合作。

內政部指出，107年1至11月違反洗錢防制法計查獲501件、嫌疑犯1337人、查獲金額21.37億元，顯示政府對打擊洗錢犯罪的決心。

內政部指出，107年1至11月警察機關查獲經濟犯罪案件計6597件，嫌疑犯9347人，查獲金額274.05億元，分別較去年同期減少3件、增加403人及增98.69億元。其中以侵害智慧財產權4205件最多，占63.8%、其次為違反金融709件，占10.7%，違反洗錢防制法501件居第3，占7.6%。

內政部表示，為保障合法業者及消費者權益、杜絕侵權仿冒，警察機關配合主管機關查察各類侵權案件。107年1至11月查獲4205件、嫌疑犯4819人，查獲金額108.14億元，較去年同期減少28件、減54人及增加27億元。

內政部指出，為防範地下錢莊及債務催收公司暴力討債，警政署責由各警察機關審酌轄區特性及治安狀況，規劃掃蕩勤務，以深入打擊幫派分子暴力討債行為。107年1至11月查獲709件、嫌疑犯1627人，查獲金額135.54億元，較去年同期減少78件、增加170人及增63.54億元。

內政部表示，近5年警察機關查獲違法經濟案件數以102年1萬293件、嫌疑犯人數1萬4876人最高，之後呈緩降趨勢，103及104年查獲經濟犯罪件數在8400件上下、嫌疑犯人數在1萬2000人以下，105及106年查獲件數分別降至7203件及7020件、嫌疑犯人數亦分別降為9723人及9478人，呈現減少趨勢。（編輯：張均懋）1071229