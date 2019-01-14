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花蓮病嬰直奔台大 母貼文盼沿途讓道

最新更新：2019/01/14 10:44
花蓮縣一名蘇姓民眾在臉書社群貼文表示，兒子因重病14日上午9時許會從花蓮送往台大醫院救治，希望看到救護車可以讓道。（圖取自花蓮同鄉會臉書社團facebook.com）
花蓮縣一名蘇姓民眾在臉書社群貼文表示，兒子因重病14日上午9時許會從花蓮送往台大醫院救治，希望看到救護車可以讓道。（圖取自花蓮同鄉會臉書社團facebook.com）

（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）花蓮縣一名蘇姓民眾在臉書社群貼文表示，她的兒子因重病，今天上午9時許，會從花蓮送往台大醫院救治，希望大家看到救護車時可以讓道。

二週前花蓮也有一名早產嬰兒因病重而送往台大醫院救治，整個過程是由轄區警方及國道警察協助，順利地將嬰兒送抵台大。

這一次，蘇姓民眾貼文獲得多個社群轉載，告知協助救護車事件的內容：「14日上午9時許由花蓮慈濟醫院出發，救護一位重症孩童轉送台大醫院，由全國救護車公司執行，車號8379-L3，請台9線蘇花公路、國道五號，國道三號上用路人給予必要協助禮讓」。

花蓮慈濟醫院指出，病患為5個月大男嬰，他是12日送到醫院治療，到院時發高燒、有抽筋狀況，經醫師檢查為腦部感染發炎，有敗血症合併多重器官衰竭狀況。13日病情獲得控制，男嬰母親在今天上午10時為男嬰辦理出院。

院方表示，花蓮慈濟醫院是東部醫學中心，小兒部副主任兼兒童急重症科主任張宇勳是新生兒專科醫師，有10多年經驗，對於來看診的病童都非常的用心。若家長不信任，堅持要出院，也只能尊重。（編輯：戴光育）1080114

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