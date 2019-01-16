喵星人貪玩卡牆縫 暖心屋主破牆助脫困

苗栗縣竹南鎮邱姓民眾飼養一隻家貓樂樂，突然失蹤遍尋不著，隔天被發現卡在一處寬約3至5公分牆縫中。中央社記者管瑞平攝 108年1月16日

（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）苗栗縣竹南鎮邱姓民眾飼養一隻家貓，突然失蹤遍尋不著，隔天被發現卡在一處寬約3至5公分牆縫中，好心屋主見狀，立刻答應破牆救貓，花了將近2個小時才順利協助脫困。

整個身體卡在圍牆縫中的家貓樂樂，聽到飼主聲音，不斷發出「喵喵」叫聲，似乎在向飼主求救，但牆縫最寬處也僅有5公分，最窄的地方約3公分，連手都伸不進去，飼主心急如焚。

邱姓飼主指出，飼養樂樂約一年多，平常是媳婦在看顧，14日可能一時貪玩，跟著流浪貓出門就沒有回家，全家人找了整個晚上，隔天發現牠可能為了穿越圍牆，卡在距離住家約100公尺的牆縫中，動彈不得。

苗栗縣竹南鎮邱姓民眾飼養家貓樂樂突然失蹤，隔天被發現卡在一處寬約3至5公分牆縫中，好心屋主見狀破牆救貓，終於順利協助樂樂脫困。中央社記者管瑞平攝 108年1月16日

看到貓咪面目被擠壓的扭曲變形，心疼不已，黃姓屋主立刻答應讓飼主啟用電鑽破牆；當下還有許多愛貓人士透過網路得知訊息，雖然彼此不認識，仍主動趕往並拿來橄欖油從上方澆灌在樂樂身上，增加潤滑度。

大家通力合作，花了將近2個小時，把圍牆打破一個大洞，終於順利協助樂樂脫困，邱姓飼主原本緊繃的情緒，才鬆懈下來，並允諾會修復破牆，不過好心的黃姓屋主表示，「有救到貓咪就好」，磚牆會自己處理，也讓人感受到暖暖地好人情。（編輯：方沛清）1080116