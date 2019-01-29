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李凈瑜遭禁探視李明哲 盼中國允陸委會代探監[影]

最新更新：2019/01/29 11:31
非政府組織工作者李明哲的妻子李凈瑜（圖）日前收到赤山監獄通知，3個月內不得會見李明哲。李凈瑜29日上午與李明哲救援大隊等在立法院舉行記者會，公開說明並回應赤山監獄禁止探監一事。中央社記者徐肇昌攝　108年1月29日
非政府組織工作者李明哲的妻子李凈瑜（圖）日前收到赤山監獄通知，3個月內不得會見李明哲。李凈瑜29日上午與李明哲救援大隊等在立法院舉行記者會，公開說明並回應赤山監獄禁止探監一事。中央社記者徐肇昌攝　108年1月29日

（中央社記者陳俊華台北29日電）非政府組織工作者李明哲的妻子李凈瑜日前收到赤山監獄通知，3個月禁止探視。李凈瑜今天說，若她說的與事實不符，請中國公布會客錄影錄音，並要求中國開放國際人權組織、陸委會代表她去探視。

非政府組織（NGO）工作者李明哲2017年11月28日被中國大陸依「顛覆國家政權罪」判刑5年，褫奪政治權利2年，目前關押在中國湖南省赤山監獄。李凈瑜自去年9月過後，數次申請探監被拒，直到12月才得以探視到李明哲。

李凈瑜上午與民主進步黨立法委員尤美女、台灣人權促進會秘書長邱伊翎、李明哲救援大隊等人在立法院舉行記者會。

邱伊翎說，今天是李明哲被中國逮捕第681天，昨天家屬收到赤山監獄通知，指李凈瑜公開發表的言論與事實嚴重不符，通知李凈瑜3個月內不得會見李明哲，一直到4月22日為止，接下來春節大家就要跟家人團聚，中國卻禁止探視權，「是非常可恥的事」。

李凈瑜表示，李明哲與她會面都是在中國政府監視中進行，她返國後舉行記者會，只是如實陳述她看見的、聽到的「李明哲處境」；如果說她罔顧事實、公開發表的言論與事實嚴重不符，那就請中國直接公布會客錄音、錄影帶。

李凈瑜說，她的先生就在中國的監獄裡，「我有什麼說謊的條件？」如果她有說謊，中國也可以馬上拆穿。人道探視是囚犯與家屬的天賦權利，她要求中國，如果不歡迎她去探視，就必須開放讓國際人權組織、大陸委員會代表她去探視，她不接受任何台商人士，因為「他們的處境寄人籬下，很為難」。

尤美女表示，中國現在把言論自由的限制，延伸到李明哲家屬身上，如果要探視李明哲就要把嘴巴封起來，否則就是阻礙罪犯的改造，「這是什麼樣的一個國家？」這樣破壞言論自由的公文書，她要嚴厲譴責，呼籲中國立刻恢復李凈瑜的探視權。（編輯：王永志）1080129

影片來源：中央社
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非政府組織（NGO）工作者李明哲遭中國政府以「顛覆國家政權罪」判刑5年，被關在中國湖南省赤山監獄，李明哲的妻子李凈瑜（左2）被告知，禁止其會見權利3個月。對此，李凈瑜與李明哲救援大隊29日在民進黨立委尤美女（左）陪同下召開記者會，回應赤山監獄拒絕探監公告。農曆新年將至，眾人拿春聯祝李明哲新年快樂。中央社記者徐肇昌攝 108年1月29日
非政府組織（NGO）工作者李明哲遭中國政府以「顛覆國家政權罪」判刑5年，被關在中國湖南省赤山監獄，李明哲的妻子李凈瑜（左2）被告知，禁止其會見權利3個月。對此，李凈瑜與李明哲救援大隊29日在民進黨立委尤美女（左）陪同下召開記者會，回應赤山監獄拒絕探監公告。農曆新年將至，眾人拿春聯祝李明哲新年快樂。中央社記者徐肇昌攝 108年1月29日
非政府組織工作者李明哲的妻子李凈瑜（中）29日表示，中國暫停她3個月內禁止探視李明哲，並指她「公開發表的言論與事實嚴重不符」。她說，請中國公布會客錄影錄音，並要求中國開放國際人權組織、陸委會代表她去探視。中央社記者陳俊華攝　108年1月29日
非政府組織工作者李明哲的妻子李凈瑜（中）29日表示，中國暫停她3個月內禁止探視李明哲，並指她「公開發表的言論與事實嚴重不符」。她說，請中國公布會客錄影錄音，並要求中國開放國際人權組織、陸委會代表她去探視。中央社記者陳俊華攝　108年1月29日
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