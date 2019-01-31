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新聞專題
鴻海承諾威州投資不變
鴻海在美國威斯康辛州100億美元投資案，鴻海董事長郭台銘特助胡國輝接受路透社專訪時說，威州面板廠計畫可能縮減，甚至擱置；鴻海原先證實正重新評估計畫內容，31日聲明指出，鴻海投資威谷以及創造1.3萬個工作機會承諾並未改變。
新聞專題
鴻海承諾威州投資不變1/5

鴻海承諾威州投資不變 未來18個月具體項目曝光

最新更新：2019/01/31 22:58

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）鴻海在美國威州布局各界關注，鴻海晚間聲明指出，投資威谷以及創造1.3萬個工作機會承諾並未改變，並列舉未來18個月具體的投資項目。

日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）今天引述知情人士消息報導，鴻海集團已延遲暫緩在美國和中國合計高達200億美元的面板投資計畫，主要是美中貿易戰不確定性增溫。

對此，鴻海晚間聲明再次重申，仍會持續推動在美國威斯康辛州的計畫，包含創造1.3萬個職位的長期投資藍圖。

鴻海表示，集團正重新檢視在威州的投資項目及技術，以期更符合當地與客戶所需。目前為止，與威州州長艾佛斯（Tony Evers）以及其團隊，都有定期且積極的溝通互動。

在投資項目上，鴻海表示，未來18個月內，集團規劃在威州設立LCD面板模組後段封裝、高精密成型、系統整合組裝等工廠，以及快速育成中心協助新創企業測試人工智慧整合8K和5G生態系相關的硬體概念；此外，還包括研發中心、高效能資料中心，以及可讓員工在威谷工作的市鎮中心。

鴻海也代為澄清，中國大陸廣州增城的園區仍正常推展中，下個月廠區將舉行第一台曝光設備進場慶祝儀式。（編輯：楊玫寧）1080131

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