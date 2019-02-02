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鴻海承諾威州投資不變
鴻海在美國威斯康辛州豪擲百億美元設廠計畫傳出可能生變，美國總統川普已介入、並與鴻海集團董事長郭台銘通話，富士康1日發表聲明表示，持續推動威谷科技園區打造第6代面板廠的計畫。
新聞專題
鴻海承諾威州投資不變2/8

郭台銘證實與川普通話 承諾投資威州面板廠[影]

最新更新：2019/02/02 11:19

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）鴻海集團總裁郭台銘證實，昨天晚上與美國總統川普通話，承諾在美國威斯康辛州投資自駕車和航太用LCD面板；川普也說美中協商進展順利，最近會達成協議。

鴻海集團今天舉辦愛心歡樂嘉年華會，郭台銘致詞表示，美中貿易戰是關鍵核心，他昨天晚上有幸與美國總統川普通電話，他並透露，去年12月他也進美國白宮與川普深談，針對美中貿易和未來經濟廣泛交換意見。

郭台銘說，他昨天向川普承諾，未來投資威斯康辛州應用在自駕車與航太科技的LCD面板廠，也會積極投資美國人才。

郭台銘並指出，川普說希望美國東部和西部的人才可以回到中西部，期待鴻海集團研發投資。

郭台銘表示，在多次談論中，他告訴川普，威洲失業率在川普執政下，從5%到6%失業率降到2.6%，鴻海集團在當地找不到人才。郭台銘說，鴻海會投資科技製造，對投資科技絕不放棄。

郭台銘引述川普談話表示，在人才招募上，川普會盡力幫忙，若找不到技術工人，川普說除了鴻海集團自己培訓外，可以採用美國的退伍軍人。

郭台銘表示，在威州已經採用退伍軍人背景的員工，希望軍人的紀律和執行率可以帶進鴻海集團內。（編輯：郭萍英）1080202

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