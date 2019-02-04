近3年最早 首例本土登革熱高雄現蹤

影片來源：衛生福利部疾病管制署 YouTube頻道

（中央社記者張茗喧台北4日電）受暖冬影響，今年首例本土登革熱病例高雄市現蹤。疾管署指出，這是3年來首次在2月就出現本土登革熱疫情，患者疑似遭境外移入個案感染，呼籲民眾外出走春務必做好防蚊措施。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿公布此消息，副署長羅一鈞接受記者電訪時表示，個案是一名住在高雄市前鎮區興邦里20多歲女性，2月1日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛及關節痛等症狀，到診所就醫後診斷為疑似感冒，但因症狀未緩解再次就醫，以登革熱NS1快篩結果為陽性，經通報檢驗確診感染登革病毒第二型，目前個案住院防蚊隔離中。

羅一鈞表示，根據調查，一名50多歲男性日前到泰國感染登革熱後回台，1月9日確診為境外移入個案，與本次新增個案居住地僅距離143公尺，加上本次個案潛伏期間無國外旅遊史，平時活動地以住家及工作地為主，同住接觸者均無疑似症狀，以時序推測，可能是境外移入造成的本土感染。

為避免疫情傳播，衛生單位已完成個案住家噴藥作業及召開前進指揮會議進行社區緊急防治，後續將持續針對個案活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除及衛教等防治工作。

羅一鈞說，以往本土登革熱疫情多在5月入夏以後才開始，但高雄今年面臨暖冬，又沒有冷氣團或寒流可以降低蚊子產卵頻率、減少蚊子的活動，使蚊子密度無法有效下降，是近3年來首次在2月就出現本土登革熱病例。

根據疾管署統計，今年截至2月3日國內共計1例登革熱本土病例，另有34例境外移入病例，其中越南9例、印尼8例、菲律賓7例、柬埔寨5例、泰國及馬來西亞各2例、馬爾地夫1例。

疾管署提醒，今年是暖冬，有利於斑蚊蟲孳生，民眾戶外活動時應注意做好防蚊措施，並主動清除戶內外環境積水容器；春節期間計劃前往登革熱流行疫情國家的民眾，也務必作好防蚊工作，返國後如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，應儘速就醫，並主動告知近期旅遊活動史。（編輯：方沛清）1080204