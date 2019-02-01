流感再添7死 4歲童併發腦炎發病2天過世

（中央社記者陳偉婷台北1日電）疾管署今天公布，國內新增7例與流感相關死亡病例，其中一名4歲女童感染H1N1，因併發腦炎和肺炎，發病至過世僅短短2天。流感疫情不容輕忽，民眾如感染流感，要特別注意重症徵兆。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞下午受訪表示，近期北半球溫帶地區國家流感活動度持續上升，國內又新增7例經審查與流感相關死亡病例。分別為3男4女，除1名4歲女童係流感併發腦炎及肺炎外，其餘年齡介於52歲至93歲且係併發肺炎、均有慢性病史。6例感染H1N1、1例感染H3N2。

羅一鈞表示，4歲女童是感染H1N1，1月22日發燒，23日開始嘔吐、意識改變、全身無力，到醫院發現腦出血、腦血腫及肺炎而入住加護病房，仍在24日不幸過世。

本流感季累計已有4名兒童因為感染H1N1併發腦炎且過世，羅一鈞說，這4名個案分布在台灣北、中、南、東，家長應格外注意兒童衛生，如果感染流感，一定要特別注意重症徵兆，如嘔吐、意識改變、抽搐等，這些都是併發腦炎的危險警訊。

羅一鈞表示，根據推估，兒童感染流感後併發腦炎的死亡率約3成，腦炎是死亡率高且病程變化非常快速，家長不要掉以輕心。目前也還有7.5萬劑的公費疫苗可供施打，提供防護力。

圖為全國流感併發重症本土病例及境外移入病例地理分布。（圖取自疾管署網頁www.cdc.gov.tw）

本週截至2月1日新增57例流感併發重症病例，均檢出A型流感，以H1N1為主，並以65歲以上（34例，占60%）、50至64歲（12例，占21%）兩年齡層占多數。

國內自2018年10月1日起累計406例流感併發重症病例（217例感染H1N1、166例感染H3N2為多），其中34例死亡（21例H1N1、13例H3N2）。

往年國內流感疫情常在春節期間達到高峰，疾管署依本流感季疫情推估，今年春節連假（2月2日至10日）的類流感門急診總就診人次約落在11.5萬至13.4萬人次之間。

疾管署提醒，民眾向親友拜年時儘量拱手不握手，如安排國內外走春旅遊，則務必做好手部衛生、咳嗽禮節及留意健康情形，生病儘量多休息，以降低流感病毒傳播的風險。

65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦為流感重症高風險群，羅一鈞提醒，應格外留意自身健康狀況，如有類流感症狀，或出現呼吸困難、發紺、意識改變等流感危險徵兆，應儘速就醫，必要時按醫師指示使用流感抗病毒藥劑，以降低重症及死亡的風險。（編輯：吳佳穎）1080201