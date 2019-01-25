日本流感患者破200萬接近大流行 赴日宜戴口罩

日本流感疫情擴大，官方製作英文版防疫注意事項。（影片來源：MHLWchannel YouTube頻道）

（中央社東京25日綜合外電報導）日本厚生勞動省今天表示，推估日本流感患者數已達約213萬人，每一所醫療機構平均流感患者數高達53.91人，接近上一季大流行水準。國人赴日旅遊記得勤洗手，並確實戴上口罩。

日本朝日新聞報導，日本今年流感來勢洶洶，厚生勞動省表示，根據全日本5000處定點醫療機構報告，14日到20日的一週內，平均每一所醫療機構的流感患者數高達53.91人，已接近上一季流感大流行的水準。

厚生勞動省表示，推估全日本流感患者數已達約213萬人，比前一週增加約49萬5000人；從患者年齡別來看，最多的族群是5到9歲兒童，約35萬4000人。

從地域別來看，每個醫療機構流感患者最多的是愛知縣，其次依序是埼玉縣、靜岡縣、茨城縣、福岡縣、高知縣、福井縣、千葉縣等。

因應流感曾採取全校停課或部分年級與班級停課措施的托兒所、幼稚園、小學、國中及高中，全日本共有6274所，是前一週583所的近11倍。

日本放送協會（NHK）報導，厚生勞動省呼籲，為預防流感，民眾應勤洗手並確實戴上口罩。

日本22日發生一起女性上班族不慎跌落鐵道遭電車撞死的意外，事後從女性死者身上驗出流感病毒，雖然不知摔落月台是否跟得到流感有關，還是讓不少日本網友產生聯想。

厚生勞動省表示，上一季流感患者被確認出現異常行為的共有95件。

網路上也不少人貼文，指小孩吃了治療流感藥物而出現異常行為，例如穿著衣服直接走進浴缸裡、發出令人害怕的喊叫聲還走來走去等。

這些異常行為中，最多的是暴衝，但也有因為興奮而想跳窗或是到處亂走的情況，目前仍不清楚這些異常行為跟服藥有沒有關係。

另外，服用治療流感藥物後從大樓摔落等死亡的人數，到上一季為止的9年間共有9人。

厚生勞動省建議，盡量不要讓發燒2天內的患者獨處，並確實關好大樓家中的門窗，如果是住獨棟房屋的人，盡量讓患者在一樓休息。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1080125