日本一老人安養之家74人染流感 已知7死

（中央社記者楊明珠東京21日專電）日本兵庫縣淡路市的一所老人安養之家入住者和職員共74人集體罹患流行性感冒，截至今天為止，已知有7名入住的老人死亡。

日本朝日新聞報導，兵庫縣政府今天公布，位於兵庫縣淡路市育波的老人安養之家「北淡莊」，有入住者和職員共74人罹患流行性感冒，已知7人死亡，死者年齡在71至99歲之間。

本月11日及17日，兵庫縣政府根據傳染病法實施入內調查，正在調查集體感染的經過與死因等。

這所老人安養之家由社會福祉法人「千鳥會」經營，最多可容納168名入住者。兵庫縣政府表示，本月8日有一名安養之家的職員出現感冒症狀，截至今天為止，入住的165人當中有62人、職員28人當中有12人，總計74人出現流行性感冒的症狀。

死亡的7人都是這所老人安養之家的入住者，本月9日發高燒的99歲女性於11日因脫水症狀死亡。14日一名71歲男性及一名76歲男性、16日一名80歲男性、17日一名98歲女性都因肺炎死亡。

兵庫縣政府17日派人進入院內調查這5名死者的死因，研判不可否定是受到流感直接或間接的影響。

19日又有一名81歲男性因誤嚥性肺炎死亡、21日一名79歲女性因脫水症狀死亡。兵庫縣政府今天接獲這項新訊息，正在調查這兩人的詳細死因。

北淡莊於最初發生有人死亡的11日向兵庫縣洲本健康福祉事務所報告是集體感染流感。事務所派職員前往，建議院方為尚未有流感症狀的入住者施打抗感冒的預防藥物等，以避免傳染擴大。

北淡莊表示，入住者165人全部都是在單人房生活。去年11至12月全都接受了預防接種。在發生集體感染後，根據防止感染的手冊，要求有感冒症狀的入住者勿踏出個人房，以避免傳染擴大。

這所安養之家的負責人對媒體表示，已儘早向健康福祉事務所報告，獲得建議，採取了因應措施。這次傳染的速度之快，未曾經歷過，因而沒能遏止傳染擴散。（編輯：林治平）1080121