北市聯醫和平院區爆流感群聚 一女病患死亡

（中央社記者陳怡璇台北25日電）北市聯合醫院和平院區23日共13人確診感染A型流感，今天聯醫證實一名51歲女病患併發肺炎死亡；此外23日新增一名病患，目前自主管理中，預計監測到31日。

台北市聯合醫院和平院區23日開記者會表示，一共有6名護理師、7名病患感染A型流感，其中一人因出現肺炎症狀轉收加護病房。聯醫和平院區醫務長陳修聖今天證實，該病患為未打過流感疫苗的51歲女性，肺部浸潤情形嚴重，轉加護病房後對抗流感藥物效果不佳，於23日晚間10時許死亡，但還需經疾病管制署判定是否為流感併發重症死亡案例。

此外，23日新增一名聯醫和平院區實習老師也中鏢，該病患在聯醫記者會後自行快篩才發現是A流，已投藥並在家自主管理，依疾管署規定，在沒有新個案的情況下，還需監測7至8天才確保無虞，預計監測到31日。

陳修聖指出，院內會加強訪客措施並實施自主管理，盡量讓病患只出不進、降低探視人數。

聯醫表示，目前8位流感病患一人死亡、3人出院、3人仍住院、一人自主管理；而6位感染的護理師一人已返院上班，其餘5人還在休養中。（編輯：方沛清）1080125