世衛列10大健康威脅 疫苗猶豫上榜憂成防疫漏洞

拒絕或遲不打疫苗的「疫苗猶豫」列世衛健康威脅。台灣以流感疫苗接種猶豫狀況較明顯，尤其去年疫苗瑕疵事件，3歲以下幼兒接種疫苗大幅減少。圖為疫苗。（疾病管制署提供）中央社記者陳偉婷傳真 108年1月20日

（中央社記者陳偉婷台北20日電）拒絕或遲不打疫苗的「疫苗猶豫」列世衛健康威脅。疾管署副署長羅一鈞說，台灣流感疫苗猶豫狀況較明顯，尤其去年疫苗瑕疵事件，3歲以下幼兒接種疫苗大幅減少，憂成防疫缺口。

世界衛生組織日前發布2019年面臨的10大健康威脅，以空氣污染和氣候變化居首，其次是非傳染病疾病、全球流感大流行、乾旱飢荒且醫療薄弱的脆弱環境、抗生素抗藥性、伊波拉及其他高危險病原體、薄弱的醫療條件、疫苗猶豫、登革熱和愛滋病毒。

疫苗猶豫是指儘管有疫苗可用，但民眾遲遲不願或拒絕接種疫苗，有可能導致某些可用疫苗預防的疾病防治破功。世衛認為，接種疫苗是避免疾病、最符成本的方法，每年可預防200萬至300萬例死亡，如果全球疫苗接種覆蓋率可改善，還可進一步避免150萬例死亡。

舉例來說，預防麻疹最有效方式即接種疫苗，但近年麻疹病例在全球增加3成，並非所有病例都是因疫苗猶豫引起，但在某些國家，本來已接近消滅麻疹，卻發現疫情捲土重來。

羅一鈞接受中央社記者採訪表示，根據世衛報告，疫苗猶豫主要原因有3類。首先是與信仰有關，可能因宗教或哲學觀點，拒絕非自然的免疫，或是相信替代醫學，如順勢療法。

其次，與大環境因素有關。羅一鈞說，如戰爭或種族衝突，讓特定族群排斥或畏懼公衛體系，因此拒絕疫苗接種。第三則是與疫苗本身有關，例如出現不良事件被過度渲染放大，或是錯誤的研究，使民眾不信任疫苗安全性。

羅一鈞說，最有名的例子是1998年麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）疫苗可能與自閉症有關的英國科學家研究，雖然事後證明是錯誤的結論，但已導致歐美MMR接種率大幅下降，造成至今眾多先進國家仍流行麻疹的公共衛生難題。

羅一鈞表示，台灣家長對小孩接種常規疫苗的接受度高，醫護人員也普遍支持國家疫苗政策，因此從出生到滿2歲幼兒疫苗接種率都在96%以上。至於入學前該打卻沒打的疫苗，家長多半是沒時間或忘記，經學校提醒後就會趕緊帶小朋友補打，不太有疫苗猶豫情形。

不過，羅一鈞說，每年都要打的流感疫苗，發生疫苗猶豫的情形就很明顯。特別是去年因公費流感疫苗連續發生變色、黑點等不良品事件，導致幼兒接種率明顯下滑，3歲以下幼兒接種流感疫苗人數比前一年減少5.5萬人，在面對春節即將到來的流感流行高峰時，可能因群體免疫下降造成防疫缺口。

羅一鈞表示，疫苗猶豫是全球共同面對、必須正視的問題，政府會秉持公開、透明、科學的態度，做好疫苗品質控管，加強風險溝通，快速澄清謠言和錯誤資訊，使有疑慮的民眾能重拾對疫苗的信心。（編輯：管中維）1080120