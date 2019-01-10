流感春節達高峰 9天連假估16萬人次就診

衛福部疾管署副署長羅一鈞10日表示，國內往年急診類流感就診人次均於春節當週達到高峰，尤以初二或初三最高；今年春節連假長達9天，估計類流感門急診將有約16萬人次就診。中央社記者陳偉婷攝 108年1月10日

（中央社記者陳偉婷台北10日電）因應流感疫情流行，疾管署副署長羅一鈞今天說，依預測資料，農曆春節9天連假的類流感門急診估有16萬人次，可能初二、初三最高。春節將有76家指定醫院開類流感門診。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞下午表示，根據疫情預測資料，本流感季疫情雖較上一季同期和緩，但國內往年急診類流感就診人次均於春節當週達到高峰，尤以初二或初三最高，尤其2015年流感大流行時，初二門急診就湧入4萬人次。今年春節連假長達9天，估計類流感門急診將有約16萬人次就診。

為確保民眾連假期間的流感就醫權益，及降低流感疫情對民眾健康威脅，衛福部上午邀醫事司、健保署、醫福會、疾管署及台灣急診醫學會等單位召開會議，共同就春節期間流感疫情因應整備情形進行盤點與討論。

根據流感疫情高峰期應變作戰計畫，羅一鈞表示，已請衛生局協調春節期間全台76家指定醫療院所開設類流感門診；醫事司調節急重症床數的控管及轉診，健保署提供特約醫療院所開診時段查詢，民眾可透過全民健保行動快易通APP、免付費服務專線（0800-030-598）及健保署網站（https://www.nhi.gov.tw/）查詢。

羅一鈞說，每年農曆春節常是流感疫情高峰，再次呼籲民眾連假期間出遊、走春，務必加強個人手部衛生，有呼吸道症狀時應配戴口罩，生病時儘量在家休息，以降低病毒傳播風險。如有咳嗽、發燒、流鼻水等輕微類流感症狀，可先至鄰近到公費藥劑合約醫療機構就醫，避免湧入大醫院導致急診壅塞。

此外，羅一鈞表示，目前公費流感疫苗還剩約11.9萬劑，因打疫苗到產生保護力約需2週，因應春節流感高峰，建議民眾儘早打疫苗。

疾管署也提醒，染流感民眾若一旦出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆則應儘速至大醫院就醫，並依醫師指示使用流感抗病毒藥劑，以降低重症及死亡風險。（編輯：陳清芳）1080110