流感疫苗黑點是針筒摩擦痕 食藥署：1.2萬劑可繼續用

日前有醫護人員通報，幼童適用的0.25mL公費流感疫苗有小黑點。食藥署5日指出，經檢查發現，小黑點是玻璃針筒外的摩擦痕跡，不影響疫苗品質。（食藥署提供）中央社記者張茗喧傳真 108年1月5日

（中央社記者張茗喧台北5日電）日前有醫護人員通報，幼童適用的0.25mL公費流感疫苗有小黑點。食藥署今天指出，經檢查發現，小黑點是玻璃針筒外的摩擦痕跡，不影響疫苗品質，剩餘1.2萬劑可繼續使用。

去年的公費流感疫苗問題不斷，開打不到2週就陸續爆發流感疫苗變色，甚至出現白色懸浮物及黑色顆粒情形；經藥廠調查，變色疫苗是碳化的膠塞所致，白色懸浮物是包裝材料，黑色顆粒也與膠塞有關。

不料，3歲以下幼童接種的0.25mL劑型「巴斯德流感疫苗」（批號R3G792V），去年12月27日被發現有黑色顆粒，已施打14.5萬劑，疾管署立即宣布剩餘的1.2萬劑全數停用。

衛生福利部食品藥物管理署今天透過新聞稿指出，12月27日接獲高雄市政府衛生局通報0.25mL劑型疫苗有小黑點後，台中市在12月28日也發現3支小黑點疫苗，新北市於今年1月2日發現12支有小黑點。

食藥署簡任技正黃琴喨受訪時表示，食藥署接獲通報後立即取回不良品進行檢驗，但發現疫苗的黑點不會隨注射液移動，進一步檢查發現，16支疫苗的小黑點均為玻璃針筒外層表面的摩擦痕跡。

黃琴喨說，食藥署1月3日邀集疾病管制署、專家開會討論此事，認為產品不良屬於包裝容器異常，且異物位於玻璃針筒外層，沒有直接接觸到疫苗藥液，應不影響疫苗安全品質，但仍要求廠商調查不良品發生原因及提出預防矯正措施。

疾管署副署長羅一鈞受訪時表示，由於摩擦痕跡位於針筒外、沒有接觸到疫苗本體，經專家開會研判可以繼續使用，上週封存的1.2萬劑將解封，加上其它批號的2.9萬劑，3歲以下幼童仍有4.1萬劑公費流感疫苗可接種，欲接種疫苗的幼童，其家長可先電洽院所確認，以免撲空。

羅一鈞指出，成人公費流感疫苗目前還剩下10萬劑，月底有機會再補貨13萬劑，呼籲符合公費接種條件的民眾儘速接種。（編輯：戴光育）1080105