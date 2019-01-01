流感下週進入流行期 疫情升溫到農曆春節後

疾管署1日預測，下週將進入流感流行期，且流行會在春節前後達到高峰。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷台北1日電）疾管署今天公布，流感疫情逐漸上升，預料將持續升溫到農曆春節後。副署長羅一鈞表示，下週將進入流感流行期，周遭可能會出現許多人染流感，呼籲大家做好衛生、勤洗手。

根據衛生福利部疾病管制署監測資料，國內上週（12月23日至12月29日）類流感門急診就診人次計7萬4470，近期持續呈上升趨勢。流感併發重症病例新增20例，其中9例感染H1N1、8例感染H3N2為多，另新增2例流感死亡病例，均感染H3N2。

羅一鈞受訪時表示，預估國內流感疫情將於下週超過流行閾值，進入流感流行期，意即會明顯感受到身邊陸續有流感患者，且流行會在春節前後達到高峰。

相較於往年，羅一鈞表示，這次流感季的流行期約遲到半個月，以往都在12月中下旬就進入流行。今年流感流行期偏晚、腸病毒疫情又未停歇，主要都跟今年是暖冬有關。

羅一鈞也說，近4週社區流感病毒為H3N2（53%）及H1N1（38%）共同流行，但H1N1來勢洶洶，可能會成為主流。所幸公費流感疫苗病毒株預料準確，都可提供保護力，民眾不用過於擔心。目前也還有約14萬劑公費疫苗可供施打。

1月份是流感疫情關鍵期，羅一鈞提醒，民眾平時應落實勤洗手、有呼吸道症狀時應配戴口罩，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所；打噴嚏時用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，儘可能保持距離一公尺以上，防範病毒傳播。

因應流感疫情，107年12月1日起已擴大公費流感抗病毒藥劑適用對象，增加「有發燒的類流感患者，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」，可至疾管署「流感防治一網通」（https://antiflu.cdc.gov.tw/）查詢公費藥劑合約醫療機構（目前共4327家），選擇鄰近院所就醫，避免輕症患者湧入急診導致壅塞。（編輯：翁翠萍）1080101