疾管署傳染病擬人賀新年 限定服裝藏密碼

衛福部疾管署推出疾病擬人企畫，廣獲好評，更推出2019年新年賀卡，以公衛少女「白靜」在前，身後則是穿上新年限定服裝的4種疾病擬人角色，蘊含「疾病乖乖」意涵，祝福民眾新年健康、豬瘟別來。（衛福部疾管署提供）中央社記者陳偉婷傳真 108年1月1日

（中央社記者陳偉婷台北1日電）疾管署今天推出新年賀卡，公衛少女「白靜」身後圍繞4種疾病擬人角色新型A型流感、流感、腸病毒及登革熱，並穿上新年限定服裝，隱藏「疾病乖乖」密碼，盼眾人健康、豬瘟別來。

衛生福利部疾病管制署1922防疫達人粉絲專頁從2018年11月中旬開始推出疾病擬人企劃，陸續登場的傳染病包含帶有邪氣、肩上站著鳥靈的「新型A型流感」、頂著中分頭的少男「流感」、身材火辣、五官立體的壞女孩「登革熱」及抱著娃娃、表情純真的「腸病毒」女孩。

為了慶祝2019年新年，也為了宣示防疫決心，1922防疫達人粉絲專頁今天貼出新年賀卡。畫中白靜以上位者坐在中間，其他疾病擬人則以次位站在後面，暗示白靜控管著這些傳染病，讓他們「乖乖服從」，保護民眾健康。

此外，所有角色的服裝因應新年，都穿上限定款式。白靜嘴巴上的口罩和手上的消毒槍暗示防疫，其他的傳染病服裝則用了類似「乖乖綠」的綠色，表示疾病都乖乖。少男流感的T恤上更印著一顆被打叉的豬頭，祈求豬年不要有非洲豬瘟。圖卡上也有每一個人物的特色簽名。

網友對賀年圖卡反應熱烈，有人說：「腸病毒的簽名檔太可愛了，想不到會有覺得腸病毒可愛的一天。」也有人許願，希望疾管署將疾病擬人人物們設計成手機桌面圖。但也有網友說，「讓一堆疾病來賀年好像不太好」。

疾管署副署長羅一鈞下午受訪表示，推出賀年圖卡的意義是祝福大家2019年新年快樂，希望大家新的一年都能健康、不生病。2019的「9」音同久，祝福大家都能健康長久。（編輯：吳佳穎）1080101