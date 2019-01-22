流感重症數近5年新高 中壯年重症也攀升

衛福部疾管署防疫醫師林詠青22日表示，上週新增57例流感併發重症病例，個案年齡從4個月至98歲，為39名男性、18名女性，其中40例（7成）有慢性疾病，9成未施打流感疫苗。中央社記者陳偉婷攝 108年1月22日

（中央社記者陳偉婷台北22日電）流感疫情發威，疾管署統計發現，上週超過9萬人次因類流感就診，且新增57例重症，累積重症數已是近5年同期新高。65歲以上是重症高危險群，但近期50至64歲的重症數也攀升。

衛生福利部疾病管制署示警，國內處於流感流行期，近期受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，流感病毒更加活躍。

根據疾管署監測資料，上週（1月13日至1月19日）類流感門急診就診人次計9萬4716，較前一週上升6.2%。上週新增57例流感併發重症病例，均檢出A型流感，以H1N1為主，並以65歲以上（28例，占49%）、50至64歲（19例，占33%）兩年齡層占多數。

另新增3例經審查與流感相關死亡病例，年齡介於47歲至66歲，都感染H1N1，個案均有慢性病史且未接種疫苗。

疾管署防疫醫師林詠青下午說，57例流感重症個案年齡從4個月至98歲，為39名男性、18名女性，其中40例（7成）有慢性疾病，9成沒有施打流感疫苗。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉在疫情週報表示，近4週社區流感病毒以A型為主，其中H1N1占54.3%、H3N2占45.7%。近4週流感群聚案也上升，以校園群聚為多。

值得注意的是，郭宏偉表示，流感併發重症病例近期呈上升趨勢，且以年齡層區分，以65歲以上最多，約占4至5成；但50歲至64歲的重症數明顯增加，在去年12月中旬以前都低於2成，但近期已上升到3成。

疾管署副署長羅一鈞表示，流感疫情進入流行期已第三週，但流行有明顯的南北差距，就診及重症通報以北台灣為主，台北、新北、基隆、桃園、新竹、苗栗及離島；台中以南、高雄、屏東則流行剛起步，可能是因天氣變化影響。

監測資料顯示，國內自2018年10月1日起累計294例流感併發重症病例（143例感染H1N1、133例感染H3N2為多），為近5年同期新高，其中21例死亡（11例H3N2、10例H1N1）。

疾管署提醒，流感病程變化快速，民眾不可以掉以輕心，尤其是高風險群更應提高警覺，一旦出現呼吸困難、呼吸急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變或低血壓等危險徵兆時，應儘速至大醫院就醫，必要時按醫師指示使用流感抗病毒藥劑。（編輯：管中維）1080122