日本流行蘋果病現花蓮 孕婦感染一度危及胎兒命

（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）在日本盛行的「蘋果病」也出現在花蓮，一名孕婦懷孕23週時感染，全身水腫、血壓飆高，腹中的胎兒貧血合併腹、肺部水腫、心臟肥大，門諾醫院治療經臍帶輸血，孕婦和胎兒都已恢復健康。

門諾醫院今天舉行記者會，請來李姓孕婦和丈夫分享經驗。談起為保住腹中胎兒，多次歷經羊膜穿刺治療的疼痛，19歲的李姓孕婦難過落淚，她說，12月初因感冒就診，經診所診斷胎兒有水腫現象，轉介門諾醫院。

門諾醫院婦產科主任廖基元說，李姓孕婦轉院來治療，檢查後確認孕婦感染微小病毒B19，也就是所謂的蘋果病。由於當時胎兒血紅素值僅2.4，情況危急，為了確保胎兒性命，婦兒科團隊以子宮內臍帶輸血的方式為胎兒進行4次輸血，挽回胎兒性命。

廖基元表示，由微小病毒B19所引起的「蘋果病」，部分症狀和感冒相似，病發時會出現兩頰紅通通，看起來就像是蘋果般，好發於幼童身上。但孕婦一旦感染，對體內胎兒將會造成嚴重影響，甚至可能因此流產或是胎死腹中。

花蓮一名李姓孕婦在懷孕23週時感染蘋果病，全身水腫、血壓飆高，腹中胎兒貧血合併腹、肺部水腫、心臟肥大，所幸經醫院採子宮內臍帶輸血方式治療後，孕婦和胎兒都已恢復健康。（門諾醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 108年1月28日

廖基元說，透過超音波引導進行4次的臍帶輸血，讓胎兒的腹水、肺水腫、及心臟肥大及母體的水腫、高血壓都得到解決；子宮內臍帶輸血難度相當高，除了血袋必須與媽媽檢體進行交叉試驗，合格才能發血，血液也必須透過電療方式去掉抗體、抗原與白血球，只留下紅血球進行輸血，因臍帶僅0.5cm，穿刺困難，從超音波導引下找臍靜脈至抽取胎兒腹水及進行輸血流程，不僅速度要快、狠、準，也必須仰賴團隊醫護人員的專業與默契。

由於臨床上常發現胎兒有嚴重水腫問題時大多進行引產，如果能夠更進一步檢查確認病因，或許有更多生命能夠留下。

廖基元提醒，蘋果病目前在日本正流行，李姓孕婦未出國且未接觸國外旅人，感染原因不明，或許台灣可能正在流行。由於蘋果病是透過飛沫或手部等接觸傳染，且部分症狀和感冒類似，會有發燒、咳嗽、打噴嚏等情形，大多患者會自然痊癒，也沒有特殊的治療方法或疫苗，除了做好個人衛生勤洗手以及戴口罩，呼籲孕婦一定要提高警覺。（編輯：吳佳穎）1080128

俗稱蘋果病的傳染性紅斑是一種病毒性傳染病，多數患者會出現發燒等類似感冒的症狀，臉頰等部位會出現紅疹。（圖取自日本國立傳染病研究所網頁www.niid.go.jp/niid）