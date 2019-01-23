北市聯醫和平院區流感群聚 6護理師7病患確診

（中央社記者陳怡璇、陳偉婷台北23日電）台北市立聯合醫院和平院區有13人確診A型流感，包含6名護理師及7名病患。疾管署副署長羅一鈞說，有82名接觸者給予預防性投藥，加上感控措施，疫情應可控制。

北市聯醫今天指出，19日有多位護理師發燒、22日向衛生局通報13例，分別為7位病患、6位護理師。聯醫和平院區醫務長陳重榮表示，其中5位護理師已退燒，剩一位還在發燒，全部都給5天公傷假休養，聯醫會從其他病房調度人力支援。

陳重榮表示，內科病房41床、配置15至16名醫護人員，院內所有護理人員都有接種過疫苗，但疫苗並不是百分百有效，雖然以前也有接種後仍染病的零星個案，但不能一概而論，原因還需要進一步了解。

羅一鈞下午受訪表示，7名病患中，一人已出院，5人分別轉至3間病房隔離治療，另有一人因出現肺炎症狀，轉收治加護病房治療。

羅一鈞說，目前已有82名接觸者給予預防性投藥，加上相關防治措施，如將有症狀病患進行隔離，並落實工作人員生病不上班、加強配戴口罩及勤洗手、加強病房及公共區域環境清潔、加強訪客確實執行手部衛生及配戴外科口罩，並宣導發燒不陪病且持續監測病患及工作人員健康狀況，估計疫情應可控制。（編輯：李亨山）1080123