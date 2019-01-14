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病嬰轉送台大 花蓮縣衛生局：打擊士氣

最新更新：2019/01/14 18:12
花蓮縣蘇姓民眾在臉書社群貼文表示，她的兒子因重病14日上午會從花蓮送往台大醫院救治，希望大家看到救護車可以讓道。圖為上午家屬為男嬰辦理出院手續，將轉送台大醫院。中央社記者李先鳳攝　108年1月14日
花蓮縣蘇姓民眾在臉書社群貼文表示，她的兒子因重病14日上午會從花蓮送往台大醫院救治，希望大家看到救護車可以讓道。圖為上午家屬為男嬰辦理出院手續，將轉送台大醫院。中央社記者李先鳳攝　108年1月14日

（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）在花蓮慈濟醫院住院治療的男嬰，在家屬需求下，今天被轉送台大醫院醫治。花蓮縣衛生局表示，天下父母心可理解，但這對花蓮醫療是嚴重打擊士氣。

花蓮慈濟醫院表示，5個月大的男嬰在12日送到醫院治療，到院時發高燒、有抽筋狀況，經醫師檢查為腦部感染發炎，有敗血症合併多重器官衰竭狀況。13日病情獲得控制。

男嬰家屬在今天上午為男嬰辦理出院，轉送台大醫院救護。男嬰家屬昨天深夜在臉書貼文求助，希望從花蓮慈濟醫院出發，經蘇花公路、國道5號、國道3號至台大醫院時，沿路能獲讓道。這趟由宜花與國道警方接續護送的勤務，只耗時2小時5分鐘即完成。

二週前花蓮也有一名早產男嬰不適，家長決定從花蓮慈濟醫院出院，送往台大醫院治療，男嬰媽媽在臉書社群貼文「請大家幫忙」。經網友熱情轉載，整個過程在轄區警方及國道警察協助下，順利地將嬰兒送抵台大醫治。

對此，花蓮縣衛生局副局長鍾美珠受訪表示，醫療院所轉診制度是由下往上，花蓮慈濟醫院是醫學中心，兩起送台大的嬰兒病例在花蓮都是可以處理的。民眾要送哪家醫院有其權利，「天下父母心」是可以理解的，但這對花蓮醫療團隊是嚴重打擊士氣。只能說臉書社群力量大，大家都是一片好意。

有醫療人員認為，道路上遇到救護車本來就該讓道，這事件凸顯縣民普遍存有「台大迷思」及對花蓮相關醫療的不信任；兩案非醫囑緊急轉院，讓警方開道使用國家資源是否妥適，而且也讓臉書社群變成「網友許願池」。（編輯：戴光育）1080114

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