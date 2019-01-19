日本東京等地流行蘋果病 孕婦須特別當心

（中央社東京19日綜合外電報導）症狀類似感冒，臉頰會出現紅疹的「傳染性紅斑」，又稱為「蘋果病」，目前正在日本東京等地流行。孕婦感染後可能會對胎兒造成不良影響，各地方政府呼籲民眾多加留意。

日本放送協會（NHK）報導，俗稱蘋果病的傳染性紅斑，是一種病毒性傳染病，多數患者會出現發燒等類似感冒的症狀，臉頰等部位會出現紅疹。

雖然孩童是主要被傳染的族群，但如果孕婦感染蘋果病，最嚴重的情況可能造成胎兒流產或死產。

國立傳染病研究所表示，去年10月以來，蘋果病患者急速增加，跟前年同期相比成長約9倍。

以日本各地方政府每一個醫療機構患者數來看，宮城縣2.42人最多、新潟縣1.33人次之；接著是東京都0.8人跟山梨縣0.79人，目前主要以東京首都圈及東北地方等地為流行地區。

位於東京都江東區的小兒科診所，往年一年感染蘋果病患者大概只有個位數，但最近這4個月來，已有超過30位患者就醫。患者大多是幼兒到國中生，幾乎都是到出疹才就醫。

厚生勞動省表示，蘋果病患者到出疹前一週左右，都會出現輕微發燒等類似感冒症狀，出疹前最具傳染可能性的時期。因此，在患者未察覺情況下，病毒有可能藉此擴大傳染。

蘋果病病毒是透過飛沫或接觸傳染；出疹前傳染性高，出疹後幾乎沒有傳染性。

國立傳染病研究所呼籲，特別是孕婦要盡可能遠離有感冒症狀的人。

蘋果病目前並沒有疫苗，專精傳染病的醫生清水博之說，孕婦外出要勤洗手，盡量避免到人多的地方，並遠離有感冒症狀的人；到人多的地方，務必確實載上口罩。（譯者：黃名璽/編輯：羅苑韶）1080119