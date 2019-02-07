莒拳隊走過50年 從土法煉鋼邁向科學練兵

莒拳隊成立半世紀（中央社記者游凱翔高雄7日電）南韓當年參與越戰時，將跆拳道的訓練用於軍隊，徒手格鬥，一戰成名，前總統蔣經國民國55年帶隊赴韓國取經，隔年成立莒拳隊，隸屬海軍陸戰隊學校，長年負責訓練陸戰隊員，方式從過去土法煉鋼，逐漸導入「科學化練兵」。

海軍司令部轄下共有艦隊指揮部、陸戰隊指揮部、教育訓練暨準則發展指揮部（教準部）、保修指揮部等單位。其中教準部轄下的教育訓練機關又有技術學校、陸戰隊學校、海軍新訓中心及陸戰隊新訓中心。

莒拳隊隸屬於陸戰隊學校，軍方人士指出，莒拳隊負責訓練陸戰六六旅、陸戰九九旅、防空警衛群、戰鬥支援大隊、登陸戰車大隊、烏坵守備大隊等單位；由於加給問題，兩棲偵搜大隊（偵搜中隊、特勤中隊、爆破中隊）無法派員至莒拳隊受訓，由莒拳隊派員前往教課。

談到莒拳隊的由來，莒拳隊長曾尚方說，南韓參與越戰期間，與越南共產黨發生壕溝戰，事後檢視越共士兵的屍體，發現都不是死於槍傷，而是死於骨折等不同的挫傷，後來才得知，南韓已將跆拳道的訓練用於軍隊，目的在於彈盡糧絕時，能夠徒手格鬥，從此一戰成名、聲名大噪。

曾尚方表示，蔣經國聞訊，民國55年帶了第一批陸戰隊員到韓國取經、學習跆拳道，為了謹記「勿忘在莒」的精神，將「跆」字以「莒」取代，隔年成立莒拳一班，經組織改造後，就是現今的莒拳隊。

莒拳隊員為了讓拳頭指節厚如鐵壁，每天進行上百下的正拳伏地挺身，雖然每一次的下壓都是煎熬，但隊員仍堅持以對，目標就是完訓，為國爭光。中央社記者游凱翔攝 108年2月7日

至於跆拳道與莒拳的差異，曾尚方指出，跆拳道以比賽為目的，莒拳則是「殺人」，現今也請國安人士到莒拳隊傳授「八極拳」，將莒拳融合八極拳，強化近戰技能，因為要能在戰場上生存，硬底子相當重要。

曾尚方說，莒拳隊隸屬陸戰隊學校，是「訓練、提升戰技」為主的體系，訓練陸戰隊員的近戰格鬥能力，有別於屬於「執行任務」的特勤隊（反恐、滲透、拘捕）、爆破中隊（航道清理）等單位。

不過，隨著時代更迭，莒拳隊的訓練方式也從過去的「土法煉鋼」逐漸導入「科學化練兵」。

莒拳隊士官長林憲彰表示，過去莒拳隊採「練，就對了」的土法煉鋼訓練方式，但現在的訓練，會進一步解釋訓練原理，並採科學化訓練；受過民間體育訓練的教官，也會藉有氧運動訓練體適能，並引入彈力繩、車胎翻摔、水中訓練等，讓隊員更有興趣練習。

負責水中訓練的教官吳品濬中士說，由於水中有密度、阻力，相對於在陸上，肌群的爆發力更大，例如水下踢擊可以比陸地踢擊增加1.5至2倍的力道，可以在短時間內達到良好的效果，類似於動漫「七龍珠」中重力屋的訓練道理。

莒拳隊成立50年來，培育出許多世界級跆拳選手，也替台灣跆拳發展打下基礎，例如早期台灣跆拳道協會重要幹部，就有不少出身陸戰隊，莒拳隊可說是台灣之光的幕後推手之一。

莒拳隊也常參與總統盃、嘉義諸羅山盃及區域性等民間賽事，目的在於透過比賽驗收，知道自身的不足，透過實戰檢討，將各項技巧融會貫通。（編輯：謝佳珍）1080207

莒拳隊訓練嚴苛，隊員正在豔陽下進行沙包踢擊訓練。中央社記者游凱翔攝 108年2月7日

位在高雄左營的莒拳隊，拳頭指節厚如鐵壁，劈磚、擊瓦不廢吹灰之力。中央社記者游凱翔攝 108年2月7日