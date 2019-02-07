Reddit傳獲騰訊投資46億元 未來言論自由遭疑

（中央社矽谷6日綜合外電報導）美國社群網站Reddit傳出將獲中國網路巨擘騰訊投資1.5億美元，但Reddit在中國遭封鎖，而騰訊則參與建構中國「防火長城」審查機制，令人對Reddit的未來打上問號。

科技新聞網站TechCrunch報導，Reddit即將獲得新一輪巨額融資，金額達3億美元，其中首筆1億5000萬美元（約新台幣46億元）來自騰訊。

科技新聞網站Gizmodo報導，騰訊是歷來首家市值超越5000億美元（約新台幣15兆4000億元）的亞洲科技企業，而估值30億美元的Reddit則是最受歡迎的美國網站之一。但Reddit卻經常遭中國「防火長城」封鎖，令騰訊的投資行動顯得複雜。

不僅如此，騰訊還是參與建構「防火長城」最重要的企業之一。對於像Reddit這樣以網友言論為基礎產品的矽谷公司而言，靠騰訊提供的現金來運作，令人玩味。

報導指出，騰訊實際上重新創造了中國的審查機制，儘管投入大量成本，但最終也大大獲利。「防火長城」並非由中國共產黨當局建構，而是由全中國的科技業巨擘合力建構而成。騰訊和中國政府的關係雖不明但顯然密切，令人對騰訊在西方的銀彈攻勢和Reddit的未來產生疑慮。

騰訊也持有熱門西方社群軟體Snapchat母公司Snap Inc.約12%的股份，Snapchat同樣在中國遭禁。騰訊還持有即時通訊軟體Discord的股份，Discord也在中國被封鎖。

外交關係協會（Council on Foreign Relations）的網路安全專家西格爾（Adam Segal）表示：「這是美國和中國科技業互動，創造出的奇特夥伴關係代表案例。有許多因素牽起雙方，包括資金、人員和構想；而嚴肅的政治力量將他們拉開。」（譯者：張正芊/核稿：羅苑韶）1080207